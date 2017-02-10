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Портал Роструда «Работа в России» признан лучшим социально значимым проектом
Портал Роструда по развитию Общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года 2016» в специальной номинации «Лучший социально значимый проект». Организатором конкурса выступило официальное сообщество IT-директоров Global CIO при поддержке Союза IT-директоров России.
В этом году на конкурс было заявлено 209 проектов. Достижения номинантов оценивали IT-директоры путем онлайн голосования.
Специалисты отметили своевременность создания портала «Работа в России», его социальную направленность, возможность использования контента всеми гражданами страны. К примеру, здесь действует специальный раздел для поиска вакансий людьми с ограниченными возможностями, на котором предлагается свыше 63,5 тысячи актуальных предложений по трудоустройству инвалидов.
В Тверской области ведется работа по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста. Такую задачу поставило перед регионами Правительство РФ. Начиная с текущего года, работодателям Тверской области будут частично субсидировать расходы на оплату труда людей с инвалидностью. Планируется, что это поможет трудоустроить 150 граждан с ограничениями по здоровью.
На портале «Работа в России» также можно ознакомиться с уровнем заработной платы в различных регионах страны, узнать о реализации инвестиционных проектов, проверить предлагаемый трудовой договор на соответствие законодательству и др.
Пресс-служба Правительства Тверской области.