Портал Роструда «Работа в России» признан лучшим социально значимым проектом

Портал Роструда по развитию Общероссийской базы вакансий «Работа в России» стал лауреатом конкурса «Проект года 2016» в специальной номинации «Лучший социально значимый проект». Организатором конкурса выступило официальное сообщество IT-директоров Global CIO при поддержке Союза IT-директоров России.

В этом году на конкурс было заявлено 209 проектов. Достижения номинантов оценивали IT-директоры путем онлайн голосования.

Специалисты отметили своевременность создания портала «Работа в России», его социальную направленность, возможность использования контента всеми гражданами страны. К примеру, здесь действует специальный раздел для поиска вакансий людьми с ограниченными возможностями, на котором предлагается свыше 63,5 тысячи актуальных предложений по трудоустройству инвалидов.

В Тверской области ведется работа по повышению уровня занятости инвалидов трудоспособного возраста. Такую задачу поставило перед регионами Правительство РФ. Начиная с текущего года, работодателям Тверской области будут частично субсидировать расходы на оплату труда людей с инвалидностью. Планируется, что это поможет трудоустроить 150 граждан с ограничениями по здоровью.

На портале «Работа в России» также можно ознакомиться с уровнем заработной платы в различных регионах страны, узнать о реализации инвестиционных проектов, проверить предлагаемый трудовой договор на соответствие законодательству и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области.