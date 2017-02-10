Студенты тверских колледжей примут участие во II региональном чемпионате WorldSkills Russia

С 1 по 3 марта 2017 года на базе тверских колледжей пройдет II региональный чемпионат «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia). Впервые в Тверской области будет реализована программа JuniorSkills для школьников в возрасте от 10 до 17 лет. Юные участники будут соревноваться в «Мобильной робототехнике» и «Графическом дизайне».

Правительство Тверской области оказывает участникам движения необходимую поддержку. По мнению Губернатора Игоря Рудени, участие в подобных проектах позволяет молодым специалистам повысить свой профессионализм и конкурентоспособность на рынке труда.

«Молодежь после окончания высших и средних профессиональных заведений должна быть заинтересована работать на тверской земле, перенимать опыт старших поколений. Ведь молодая смена на тверских предприятиях – во многом залог успешного развития производств и процветания экономики», - считает Губернатор Игорь Руденя.

В этом году региональные соревнования пройдут по 10 наиболее востребованным направлениям на рынке труда Верхневолжья: «Администрирование отелей», «Графический дизайн», «Дошкольное воспитание», «Кирпичная кладка», «Медицинский социальный уход», «Парикмахерское искусство», «Поварское дело», «Предпринимательство», «Ресторанный сервис», «Технология моды».

Все желающие: студенты, школьники, родители, представители бизнеса и жители Тверской области смогут посетить состязания чемпионата.

Его программа будет опубликована на официальном сайте регионального Министерства образования.

Тверская область вступила в движение WorldSkills Russia в 2015 году и уже достигла высоких результатов. Победительница I регионального чемпионата, студентка тверского технологического колледжа Дарья Гончарова вошла в расширенный состав национальной сборной страны по профессиональному мастерству. Теперь девушку ждет мировой чемпионат, который состоится в 2019 году в Казани.

Пресс-служба Правительства Тверской области.