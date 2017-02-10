Игорь Руденя поставил задачу увеличить доходы бюджета Тверской области

В Правительстве Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени состоялось совещание по мобилизации доходов регионального бюджета. В обсуждении приняли участие руководители Управлений Федеральной налоговой службы и Росреестра по Тверской области.

По итогам 2016 года объем налоговых и неналоговых доходов консолидированного бюджета Тверской области составил 52,3 млрд рублей, что на 1,5 млрд рублей больше, чем в предыдущем году. Зафиксирована положительная динамика поступлений по НДФЛ, налогу на имущество и другим.

У области есть резервы для пополнения бюджета, уверен Игорь Руденя.

«Наша задача – увеличить количество грядок, урожай с которых мы собираем в областной бюджет, а не усилить стрижку тех грядок, которые у нас есть, потому что тогда на них перестанет что-либо расти», – сказал Губернатор.

Как обозначил Игорь Руденя, среди основных направлений работы - инвентаризация налоговой базы по имущественному и земельному налогам, вовлечение в оборот объектов незавершенного строительства, недвижимости, земельных участков.

Совместно с региональными подразделениями налоговой службы, Росреестра реализуется дорожная карта по увеличению поступлений доходов в консолидированный бюджет региона.

Ведутся мероприятия по инвентаризации участков сельхозназначения. Проверяются сведения по кадастровой стоимости объектов недвижимости и земельных участков. По словам руководителя УФНС по Тверской области Ирины Фокеевой, в бюджет дополнительно поступило уже более 5,5 млн рублей. Выявлено более 11 тыс. объектов, у которых отсутствует кадастровая стоимость.

«Нужно продолжить ревизию на территориях. От налоговой службы необходимо представить предложения муниципалитетам по выявлению таких объектов. Это возможности для дополнительного пополнения местных бюджетов», – подчеркнул Игорь Руденя.

Также глава региона считает, что следует усилить работу по легализации заработной платы, выходу организаций в «белую» плоскость. В ходе совместных мероприятий области и УФНС сумма дополнительно поступивших налогов по этому направлению в прошлом году составила почти 6 млн рублей.

Другая важная задача – обеспечить постановку инвесторов на налоговый учет в Тверской области, чтобы поступления шли в областную казну.

«Все, кто работает на нашей территории, должны иметь ИНН, начинающийся с цифры 69», – убежден Губернатор.

Также на совещании обсуждались совместные шаги по укреплению налоговой дисциплины предприятий и физических лиц, алгоритм работы с убыточными организациями и другие вопросы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.