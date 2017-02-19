19 февраля - День молодого избирателя

Дорогие друзья!

19 февраля в России отмечается День молодого избирателя.

Первое участие в выборах – это важное событие для каждого представителя нового поколения. Молодежь активно заявляет о своих политических взглядах, демонстрирует гражданскую позицию и готова принять на себя ответственность за судьбу страны.

Молодые люди активно включаются не только в политическую, но и в экономическую, социальную, общественную жизнь региона. При вашем участии реализуются важные проекты, формируются интересные инициативы, которые служат дальнейшему развитию Тверской области.

Желаю вам успехов в достижении поставленных целей, сплоченности и веры в свои силы!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.