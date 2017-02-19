Тверская обл. г. Конаково,
ул. Учебная, д. 3
телефон: +7(48242) 4-37-04
E-mail: konzarya@yandex.ru
19 февраля - День молодого избирателя
Дорогие друзья!
19 февраля в России отмечается День молодого избирателя.
Первое участие в выборах – это важное событие для каждого представителя нового поколения. Молодежь активно заявляет о своих политических взглядах, демонстрирует гражданскую позицию и готова принять на себя ответственность за судьбу страны.
Молодые люди активно включаются не только в политическую, но и в экономическую, социальную, общественную жизнь региона. При вашем участии реализуются важные проекты, формируются интересные инициативы, которые служат дальнейшему развитию Тверской области.
Желаю вам успехов в достижении поставленных целей, сплоченности и веры в свои силы!
Губернатор Тверской области И.М. Руденя.