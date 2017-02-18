18 февраля – День транспортной полиции России

Уважаемые сотрудники и ветераны транспортной полиции!

Губернатор Тверской области И.М. Руденя.

От души поздравляю вас с профессиональным праздником! Изо дня в день под вашим пристальным контролем находятся крупнейшие транспортные магистрали. Вы надежно храните безопасность тысяч пассажиров. Для Тверской области ваш профессионализм имеет особое значение. Огромная территория, высокий транзитный трафик делает транспортную сеть важнейшим элементом социально-экономического развития Верхневолжья. Благодаря вашим профессионализму, опыту и ответственности транспортная полиция с честью выполняет поставленные перед ней задачи. В день профессионального праздника желаю вам новых успехов в службе, крепкого здоровья, благополучия и всего самого доброго!