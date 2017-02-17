Избирательная комиссия Тверской области передала вакантный мандат депутата Законодательного Собрания В.М. Белоусовой

Пресс-служба избирательной комиссии Тверской области.

17 февраля в ходе 55 заседания избирательной комиссии Тверской области принято постановление о передаче вакантного мандата депутата Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва зарегистрированному кандидату из областного списка кандидатов, выдвинутого избирательным объединением «Тверское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ», Белоусовой Валентине Михайловне (№2, территориальная группа Кимрского избирательного округа №12 (Кимрский избирательный округ №12). Вакантным признан депутатский мандат зарегистрированного кандидата, избранного депутатом Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва, Белоцерковского Андрея Владленовича (№2, общеобластная часть областного списка кандидатов). Как известно, ранее Андрей Владленович сложил свои депутатские полномочия. Удостоверение об избрании депутатом Законодательного Собрания Тверской области шестого созыва Валентине Михайловне Белоусовой вручила председатель избирательной комиссии Тверской области Валентина Евгеньевна Дронова.