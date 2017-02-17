«ЛЫЖНЯ РОССИИ»: ЧЕТЫРЕ ПРИЗОВЫХ!

На прошедшем в эту субботу в Твери региональном этапе всероссийской массовой лыжной гонки «Лыжня России-2017» на старт вышло свыше семи тысяч спортсменов со всей Тверской области. Объединенная команда Конаковского района насчитывала более 180 спортсменов. По итогам забегов на 1 километр среди спортивных семей второе место заняла семья Цыплановских из Вахонино, среди спортсменов с ограниченными возможностями 2 место у Анны Нечаевой, 3 место - у Сергея Бабушкина, среди женщин старше 40 лет на пятикилометровой дистанции серебряной призеркой стала Анна Иванова.

Прекрасные результаты показали и наши лыжники на традиционном лыжном марафоне в Талдоме «Николов перевоз». Одно первое, три вторых и одно третье место! Особенно хочется отметить 16-летнюю конаковскую лыжницу Алену Стребелеву, которая впервые в своей жизни решилась пробежать полумарафон (25 километров) и пришла второй в своей возрастной группе.

«Лыжня России» проходит уже в 35-й раз. В Твери уже третий год по этому случаю готовится трасса со всей инфраструктурой на поле около спортмаркета «Декатлон», на окраине микрорайона «Южный». В этот раз организация спортивного праздника была на высоте: как спортивная, так и культурная программы никого не оставили равнодушными.

В церемонии открытия праздника приняли участие губернатор Тверской области Игорь Руденя, председатель Законодательного собрания региона Сергей Голубев, член Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин, глава г. Твери Александр Корзин и председатель областного спорткомитета Андрей Решетов. Игорь Руденя зачитал приветствие Президента Владимира Путина участникам соревнований: «Лыжня России» давно стала значимым событием как для профессионалов, так и любителей лыжного спорта. С каждым годом расширяет географию и круг участников, привлекает под свои знамена новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. Для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим победам и триумфам», – говорится в телеграмме от имени главы государства. В числе почетных гостей - ветеран мастер спорта СССР по лыжным гонкам Николай Липашов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ольга Михайлова, олимпийский чемпион Богдан Пищальников и многие другие. Затем Игорь Руденя дал старт первому забегу – юношей 1999 года рождения и моложе.

Стало традицией собирать большую команду и ехать на «Лыжню России» длинной автобусной колонной в сопровождении машин ГИБДД. Вот и в прошлую субботу автобусы со спортсменами взяли путь из Конакова на Тверь. Команда района смогла выставить своих спортсменов почти на все дистанции: забеги проводились на расстоянии от 1 до 7 км для разных возрастных категорий. Прошли семейные старты, на трассу вышли также ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями здоровья. Юношам-призерам, старт которым давал сам губернатор Игорь Руденя, он же и вручил потом медали и дипломы. Также Игорь Михайлович награждал победителей и призеров забега среди спортсменов с ограниченными возможностями, причем проводилось награждение сразу на финише.

О том, с какими результатами приехала наша команда, было написано на первой странице номера. А нам хочется поблагодарить всех тех, кто помогал в поездке: это администрацию Конаковского района и отдел молодежной политики, культуры и спорта администрации, ГИБДД ОМВД России по Конаковскому району, команду «Ветеран-энергия», которая прибавила солидности своим большим комфортабельным автобусом, и, конечно же, всех спортсменов, которые из года в год участвуют в гонках, и, как мы видим - не зря. Молодцы!

Свое мнение о «Лыжне России» и о массовом спорте в целом на пресс-подходе к журналистам озвучил и губернатор:

- Лыжи – один из самых любимых и массовых видов спорта. Планируем организовать лыжные и лыжероллерную трассы в Твери, а также в одном из районов, - сказал Игорь Руденя. - В ближайшие два года отремонтируем гребные базы. Будем развивать массовый спорт на уровне сельских школ, делать площадки для занятий легкой атлетикой, футболом, в том числе совместно с Газпромом.

Помимо состязательной части, на зимнем празднике спорта была организована культурно-развлекательная программа: концерт с участием тверских коллективов, анимация и конкурсы, обустроены горки для катания, полевая кухня.

Максим МАЛАХОВ

по материалам пресс-службы ПТО.