15 февраля – День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества

ОНИ ОСТАЛИСЬ ВЕРНЫ ДОЛГУ…



15 февраля 1989 года завершился вывод советских войск из Афганистана. Дата эта стала днем памяти и скорби по тем, кто не вернулся с локальных войн и военных конфликтов за пределами нашей страны. В эту среду у конаковского горвоенкомата по традиции состоялся митинг, посвященный Дню памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества.

…Здесь не хлопают речам выступающих - не принято. Но сказано было много. В памятном митинге приняли участие глава Конаковского района Людмила Козлова и глава администрации Конаковского района Олег Лобановский.

Они говорили о том, что и сегодня, спустя 28 лет, воспоминания о той афганской войне живы, как будто это было вчера. Прошло еще несколько лет – и новая война, чеченская, добавила героев в печальный список…

На митинге выступили глава города Конаково Валерий Максимов, конаковский горвоенком Юрий Неговора, участник боевых действий в Афганистане Александр Фигурин.

В скорбной минуте молчания у памятника воинам-интернационалистам замерли юнармейцы, в строю участников – ветераны боевых действий, школьники и студенты. А затем бесконечным потоком к памятнику, на плите которого выбиты имена тех, кто не пришел с этих войн, потянулись люди: возложить венки и цветы, отдать честь, постоять, подумать…

За годы военного присутствия советских войск в ДРА при исполнении воинского долга погибли конаковцы А.В.Куделин, А.В.Лепидов, И.П.Шайкин, В.И.Крюков, В.В.Жуйков.

В военных действиях на Северном Кавказе при исполнении воинского долга погибли: Н.П.Шестак, В.Н.Кочетков, Е.И.Надеев, Д.С.Стребин, Р.В.Догадкин, С.Б.Петров, А.А.Гаврилов.