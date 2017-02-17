Самая добрая акция



Уважаемые жители Конаковского района! Акция «День счастливой собаки» пройдет на центральной площади города Конаково 19 февраля с 12 до 14 часов.

Для четвероногих участников будет проходить бесплатная вакцинация против бешенства и раздача информации о ближайших пунктах стерилизации животных, а также организован благотворительный сбор еды для животных, витаминов, средств по уходу за животными, ошейников. Также в программе – игры для детей, викторины и конкурсы!

Приглашаем вас присоединиться! Акция «Счастливая собака» организована отделом молодежной политики, культуры и спорта администрации Конаковского района и конаковской инициативной группой «Ищу дом» при поддержке УП «Доркомсервис», ГБУ «Конаковская станция по борьбе с болезнями животных», МЦ «Иволга» и молодежного совета при главе Конаковского района при содействии администрации г. Конаково. Информационный спонсор - газета «Заря».



ФИНАЛ ШКОЛЬНОЙ ЛИГИ

СОСТОИТСЯ В КОНАКОВСКОМ

РАЙОНЕ

20 - 21 февраля в спортивном комплексе «Олимп» (г. Конаково, ул. Строителей, 15) пройдёт финал чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-БАСКЕТ» Тверской области сезона 2016 - 2017 гг., посвящённый 10-летию ШБЛ «КЭС-БАСКЕТ».

Почётными гостями соревнований станут звёзды спорта, представители государственных исполнительных органов и бизнес-элиты региона.