21 января в Рахманиновском зале Московской государственной консерватории им. П.И.Чайковского состоялся XVIII московский детско-юношеский хоровой фестиваль-конкурс на лучшее исполнение духовной музыки «Рождественская песнь».



К участию в этом престижном профессиональном конкурсе оргкомитетом московской городской комплексной целевой программы воспитания молодежи «Поют дети Москвы» был допущен наш детский хор «Новеллетта».

Началась подготовка.… С дизайном концертных платьев блестяще справилась А.О.Маркиянова, мама двух воспитанников нашего хора, она же наш добрый ангел-хранитель во всех поездках.

Наступили волшебные святочные дни, приближался день конкурсного прослушивания. В связи с ужесточением правил перевозки детей в автобусах с 1 января 2017 года назрела необходимость обратиться за помощью в администрацию Конаковского района. Заместитель заведующего отделом молодежной политики, культуры и спорта Л.В.Шапкина отнеслась к проблеме с большим вниманием, с желанием оказать помощь, и транспорт школе был выделен. Сложные переговоры с ГИБДД успешно провела исполняющая обязанности заведующего ОМПКиС администрации Конаковского района Е.В.Лаптева.

Наступил волнующий радостный день 21 января. У здания администрации собрались наш хор, родители, бабушки, дедушки. Пришла нас провожать Л.Г.Ефремова, заведующая хоровым и теоретическим отделением нашей школы. После утомительного путешествия (транспортные пробки) мы в Москве. Успели переодеться, и вот нас уже приглашают на сцену. Объявляют: «…..хор «Новеллетта», детская школа искусств г. Конаково».

Мы на сцене исторического зала... Впечатления ошеломительные! Ведь стены этого великолепного по своей акустике и красоте зала видели и слышали таких великих музыкантов, как С.В.Рахманинов, С.Т.Рихтер. С конкурсной программой хор справился, и в прекрасном настроении от полученных впечатлений мы отправились в обратный путь. Ну а по дороге домой, конечно же, Макдональдс!

Оставалось ждать результатов. Наконец, 7 февраля на научно-практической конференции по итогам фестиваля-конкурса «Рождественская песнь» в стенах Храма Христа Спасителя были оглашены результаты. Среди 160 хоровых коллективов Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга хор «Новеллетта» был награжден дипломом лауреата III степени.

Большую благодарность хочу выразить преподавателю нашей школы А.А.Беньяминовой, которая проявляет заботу, болеет душой за наш коллектив. Ада Александровна тонкий музыкант, прекрасный хормейстер, педагог, добрый критик и рецензент нашего хора. Родители, а именно М.В.Азизова, Т.Н.Яковлева, И.В.Нагибина, И.В.Цявлюк поддерживали ребят на концерте, вели видео- и фотосъемку. Наш маленький и еще очень молодой коллектив добился победы - не числом, а умением. У нас много планов, мы в пути!

Наталья ГРИГОРЬЕВА,

руководитель хора «Новеллетта» ДШИ г.Конаково.