Надёжный помощник профсоюз

Наступивший год - год отчётов и выборов в первичных профсоюзных организациях. Профсоюз сегодня - это единственная организация, которая защищает трудовые права работников, добивается выполнения социальных гарантий, улучшает микроклимат в коллективе. Одна из главных задач профсоюзных комитетов на местах - это сплочение коллектива, чтобы все работники: и администрация, и педагоги, и технический персонал были объединены не только профессиональной деятельностью, но и досугом, чтобы коллектив участвовал в жизни каждого сотрудника, помогал решать проблемы, радовался и огорчался вместе с ним. О работе первичных организаций в учебных заведениях нашего района читателям «Зари» рассказывает председатель райкома профсоюза работников народного образования и науки В.А.КОЛПАКОВ.

- Виктор Александрович, вы являетесь профсоюзным лидером нашего района уже много лет и можете судить о динамике развития профсоюза. Что, по вашему мнению, влияет на увеличение численности первичных организаций?

- Существенным фактором в работе первичной профсоюзной организации с целью привлечения в её состав новых членов является чётко выстроенная система информирования работников образовательного учреждения. Информация – это та база, на которой строится работа профсоюзной организации. На стенде и на профсоюзной странице сайта учреждения образования вывешивается и размещается необходимая профсоюзная информация: план работы, выписки из решений профкома, различные положения и инструкции. Информация формирует активную жизненную позицию работников, повышает правовую грамотность, вовлекает всё больше членов профсоюза в активную работу.

Также следует отметить, что в наших учреждениях образования очень высок уровень взаимопонимания между работниками и работодателями, в чём определённая заслуга руководителей образовательных организаций. Как правило, там, где есть взаимопонимание между профсоюзным лидером и руководителем, где профсоюз воспринимается как помощник, там педагогические коллективы добиваются успеха, во всём демонстрируют единство и сплочённость, не разделяясь на членов и не членов профсоюза. Кому-то помочь – все вместе, на мероприятие – все вместе, и так во многом. Есть руководители, которые при приёме на работу сами рекомендуют новичкам вступать в профсоюз. Директор или заведующий показывает коллективный договор с профсоюзом, объясняет значение этого документа, и специалист вливается в дружную профсоюзную семью. В результате такой совместной работы все или подавляющее большинство работников в этих учреждениях образования являются членами профсоюза. Здесь в лидерах средние школы №№ 7 и 8 г.Конаково, № 2 п.Новозавидовский, школа с.Юрьево-Девичье, конаковские детские сады №№ 7, 11 и 14, Новозавидовский детский сад № 1, Юрьево-Девичьевский детсад, ДЮЦ «Новая Корчева».

- И в итоге можно сказать, что возглавляемый вами профсоюз один из самых многочисленных в нашем районе?

- Конаковская районная организация профсоюза работников народного образования и науки РФ объединяет 60 первичных профсоюзных организаций, осуществляющих деятельность во всех учреждениях системы образования района. По статистическим данным, на 1 февраля 2017 года на учёте в районной организации состоят 1018 членов профсоюза. Профсоюзным членством охвачен 71 процент от числа работающих педагогов в отрасли образования Конаковского района.

- Какие задачи ставит перед собой райком профсоюза?

- Повышение социального статуса педагогических работников, качества их жизни – эту позицию отстаивает райком профсоюза. В числе основных направлений деятельности: развитие и повышение социального партнёрства, взаимодействие с органами законодательной и представительной власти.

- Расскажите об этом подробнее.

- Социальное партнёрство, диалог – основное направление деятельности районной организации профсоюза как ключевое условие стабильного развития отрасли, общественного признания педагогического труда и повышение его престижа. В отрасли сложилась многоуровневая система социального партнёрства, включающая региональное отраслевое и муниципальное Соглашения, коллективные договора учреждений образования. Эти локальные правовые акты продуктивно работают на защиту членов профсоюза.

Забота о кадрах – это ещё один приоритет в работе райкома профсоюза. Многие социальные и профессиональные вопросы работников отрасли удаётся решать благодаря Соглашению между министерством образования Тверской области и обкомом профсоюза и Соглашению между управлением образования администрации Конаковского района и райкомом профсоюза. В качестве примера можно рассмотреть такой важный вопрос, как аттестация педагогических кадров. Региональное Соглашение даёт значительные льготы и послабления в прохождении аттестации целому ряду категорий педагогических работников, являющихся членами профсоюза. Кроме того, в некоторых случаях сохраняется уровень оплаты труда, предусмотренный для работников, имеющих соответствующие квалификационные категории, на срок до одного года. Такими преференциями в 2016 году воспользовались 68 членов профсоюза нашего района.

- Раньше профсоюз называли кузницей кадров, прослеживается ли такая тенденция сегодня?

- Да, в определённой степени профсоюз выполняет функцию кузницы кадров, потому что председатели профкомов нередко становятся руководителями образовательных организаций. Причём, хорошими руководителями, поскольку они уже имеют опыт работы с коллективом, знают проблемы и умеют их решать, так как уже делали это вместе с руководителями. Успешно возглавляют свои коллективы бывшие председатели первичных профсоюзных организаций, а ныне заведующие детскими садами Л.Ю.Пузина, О.К.Мигунова, Е.Г.Спицына.

- А как на практике профсоюзная организация защищает трудовые права работников, например, в отношении оплаты труда?

- На постоянном контроле профсоюза выполнение указов Президента от 7 мая 2012 года. Проводимый мониторинг заработной платы показывает, что требования данного Указа в учреждениях нашего района в основном выполняются. Порой это выполнение достигается путём оптимизации штатного расписания, увеличения нагрузки педагогов. Может, кому-то такая политика не нравится, но ничего противозаконного в ней нет. Главное, необходимо действовать в рамках закона и максимально прозрачно. В каждом учреждении образования разработаны положения об оплате труда, стимулирующих выплатах и рабочих группах, ответственных за их распределение. Очень важно, чтобы эта система работала, потому что сегодня педагоги прекрасно понимают, что зарплата уже не будет одинаковой, что для её роста надо работать на результат.

Иной руководитель, чувствуя себя полноправным хозяином, сам распределяет стимулирующие выплаты, пытаясь манипулировать людьми: если сотрудник приближен, он получает всё, а если имеет своё мнение, то каким бы он ни был талантливым педагогом, возникают конфликты. Хорошо, что такие случаи единичны и большинство руководителей пришли к мнению, что заниматься распределением должна рабочая группа, у которой есть на то полномочия.

- В каких ещё ситуациях может помочь профсоюз?

- Порой человеку трудно добиться ответа в различных инстанциях, и он обращается за помощью в профсоюз. Но мы не можем давать ответы «от себя». Перед тем как что-то сказать, надо выяснить подробности у специалистов. И здесь неоценимую помощь оказывает правовой инспектор труда Тверского обкома профсоюза работников народного образования и науки А.В.Иванов. Именно благодаря ему мы получаем квалифицированные ответы на поднимаемые вопросы, в том числе и по досрочной трудовой пенсии, по учебной нагрузке педагогов, по льготам руководителям учреждений образования. Даже если вопрос решился не в пользу заявителя, но ответ был понятным, квалифицированным, его принимают и понимают. И мы стараемся в райкоме сделать так, чтобы каждый обратившийся к нам уходил удовлетворённым.

- Завершая разговор, остается спросить о значимых результатах вашей работы…

- Большая системная работа от первичных профсоюзных организаций до Центрального совета профсоюза даёт свои положительные результаты. Несмотря ни на какие трудности, сохранены и действуют социально значимые права и гарантии работников отрасли образования:

- сохранено право на удлинённый оплачиваемый отпуск;

- на досрочную трудовую пенсию;

- право педагогических работников, проживающих в сельской местности и посёлках городского типа, на компенсацию коммунальных услуг;

- сохранены льготы для руководителей учреждений образования.

Профсоюз работников народного образования и науки живёт и развивается, решая злободневные вопросы. А их ещё достаточно. Например, необеспеченность жильём, трудовые конфликты. Но самое болезненное – это низкая заработная плата. И это является причиной многих проблем. Главная из них – дефицит кадров. Старые педагоги уходят, а молодые не приходят. Нет преемственности, некому передать накопленный десятилетиями опыт. Если существенно поднять зарплату, то в образование потянется молодёжь, и тогда школьные учителя смогут снизить нагрузку. Учителя работают на полторы-две ставки, но не могут отказаться от уроков. Причём не из-за потери в заработке, а из чувства долга: ведь других в школе просто нет.

Для того, чтобы отвечать современным требованиям разрабатываемого «Стандарта педагога», необходимо профессионально расти, развиваться и постоянно повышать квалификацию. Но без денег это невозможно. Вот и получается, что борьба профсоюза за повышение зарплаты – это борьба за достойный труд и достойную жизнь. И я уверен, что и здесь будут успехи, потому что профсоюз – это реальная сила в решении очень многих вопросов.

Беседовала

Наталья БАРАНОВСКАЯ.