Село. Агротуризм сделает популярнее фермерскую продукцию

ОНИ НАСТОЯЩИЕ



По приглашению депутата Госдумы РФ Светланы Максимовой в минувшую среду в деревню Бушмино Конаковского района приехали не совсем обычные «экскурсанты», чтобы посмотреть, как благодаря агротуризму прочно стоит на ногах небольшое, но крепкое подворье – «Завидовское». В этот раз туристами были... сами фермеры!

Со всех уголков Верхневолжья их потянуло сюда, во-первых, любопытство. В самом деле, ну интересно же узнать, как грамотно обустроить территорию хозяйства, чтобы она была и функциональна, и производительна. Во-вторых, хотелось узнать, на какую поддержку от государства можно рассчитывать, если делать ставку на развитие этого направления. И, в-третьих, у руководителей хозяйств имелись на этот счет и собственные соображения, которыми не грех было поделиться и с депутатом.

Фермеры посмотрели на процесс кормления животных, прошлись по хозяйственным постройкам, фотографировалась с козлятами, трепали челку бычку, принюхивались к созревающим сырам и свежей колбасе. Не обошлось и без дегустации в фирменном фермерском магазинчике: свежее молоко, кефир, несколько сортов сыра, мясные деликатесы и копченая рыба... Все натуральное, аппетитное.

Такие визиты на ферму «Завидовского» - не редкость. В прошлом году руководитель хозяйства Максим Селиванов принял 50 экскурсионных автобусов. Гостеприимство совершенствовали на ходу: подбирали оптимальный маршрут осмотра, корректировали планировку территории, и так далее. Теперь «созрели» проводить до 150 экскурсий в год! Конечно, растущий турпоток - это плюс для экономики самого хозяйства, сельского поселения, района, области. Но важна и другая сторона. Сегодня крайне необходимо расположить потребителя к качественной фермерской продукции. Но маркировка «органический продукт», увы, уже не гарантия качества: на этом рынке, к сожалению, стало очень много суррогата.

Единственным и самым верным способом показать, где и как производится настоящий продукт, - это такие туристические поездки.

На совещании, посвященном перспективам развития агротуризма, депутат Госдумы РФ от фракции «Единая Россия» Светлана Максимова рассказала фермерам о том, как непросто идет работа над законопроектом, призванным расширить меры господдержки на сферу сельского туризма. Она в нижней палате парламента выступает инициатором и одним из разработчиков этого документа.

Проблемы есть, но их можно преодолеть, уверена депутат. Светлана Викторовна планирует поднимать тему агротуризма на «круглом столе» в Госдуме и предстоящем XXVIII съезде Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), который 16 - 17 февраля состоится в Москве. По предложению депутата на совещании были выбраны тверские делегаты съезда.

На вопросы фермером о действующих мерах финансовой господдержки сельхозтоваропроизводителей в 2017 году ответили директор ГКУ «Центр развития АПК Тверской области» Евгений Сорокин и директор Тверского филиала АО «Россельхозбанк» Валерий Андрианов. Познавательным было и выступление депутата Законодательного собрания Тверской области президента региональной Ассоциации туризма Ирины Шереметкер.

Она рассказала о том, каким востребованным и экономически выгодным может стать гастрономический туризм.

По материалу Романа СМАЗНОВА (газета «Тверская жизнь»).