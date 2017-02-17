ОНИ ЖДУТ СВОИХ ХОЗЯЕВ.

Но могут и не дождаться...



Собачья передержка на территории обработки МУП «Доркомсервис», которым руководит В.Н.Мясников, существует практически два года - первые собаки появились здесь в марте 2015-го. Необходимость ее создания была обусловлена принятием закона Тверской области № 49-ЗО от 2 июля 2013 г. «О наделении органов местного самоуправления Тверской области отдельными государственными полномочиями Тверской области по организации проведения на территории Тверской области мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных». Закон предусматривает, что органы местного самоуправления имеют право осуществлять мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных, обитающих на территории соответствующего муниципального образования, в нашем случае - Конаковского района.

МУП «Доркомсервис», основной деятельностью которого являются вывоз и утилизация твердых бытовых отходов, два года подряд выигрывал конкурс на отлов бродячих животных. Надеемся, выиграет и в этом году, так как с самого начала здесь были созданы условия для содержания отловленных животных: на территории обработки было оборудовано огороженное место с клетками и вольером. Значительную долю проблем по передержке животных взяли на свои плечи волонтеры, и основная работа по кормлению, уходу, а главное - пристраиванию псов в новые семьи лежит на плечах всего двух человек - Татьяны Ханджан и ее соратника Дмитрия.

- С самого начала у нас практически все места в передержке заполнились, - рассказывает Татьяна. - Мы стараемся держать две-три клетки со свободными местами, так как собаки регулярно поступают. Вообще, оборачиваемость у нас неплохая, и за два года мы нашли новых хозяев для более чем ста животных. Но сил это отнимает немало...

Собаки поступают на передержку после осмотра ветеринара. Безнадежно больных или агрессивных «списывают» и усыпляют. А остальным делают необходимые прививки и размещают во временных «квартирах». Хочется отметить, что это не «концлагерь», как отзываются в интернете некоторые, это вполне нормальная передержка. Но это, к сожалению, и не приют. Времени для того, чтобы пристроить каждое животное, отпускается ровно месяц. О том, что после этого срока может случиться с животными, если им не найдут нового хозяина, говорить излишне. Но, слава Богу, пока находят.

- Конечно, спасти хочется всех, - продолжает Татьяна Ханджан. - У нас в основном крупные собаки - и взрослые, и щенки. Бывает, что суки щенятся прямо у нас. Это вызывает дополнительные сложности. Нам постоянно требуются корм, подстилочный материал и да просто рабочие руки, чтобы содержать все в порядке. Но самое тяжелое даже не это...

Недавно к воротам передержки подкинули коробку с практически новорожденными щенками. Как назло, случилось это перед самыми морозами. О чем думали люди, которые это сделали? Ведь в передержке нет условий, чтобы выходить таких крох! Пришлось усыпить...

- Мы очень просим - объясните людям через газету, что передержка принимает только отловленных «Доркомсервисом» безнадзорных животных, - говорят Татьяна и Дмитрий. - А хозяйских животных, и тем более приплод от них, мы физически не можем брать! Люди сами должны думать, как спасти их. Как зачастую бывает: не уследили за сукой - она нагуляла щенков или взяли собаку, надоела - выгнали на улицу. Все бродячие животные изначально появляются по вине человека...

Собаки, предоставленные сами себе, бесконтрольно размножаются, в период гона у них появляется агрессивность. Наиболее цивилизованный способ контролировать это - стерилизовать самок, в этом случае она не принесет щенков, и отлавливать, в случае чего, придется гораздо меньше. Поэтому хочется попросить всех владельцев собак, кто не ставит целью их разведение и не гарантирует того, что ваша собака не принесет нежданно потомство: стерилизуйте их. Сегодня стерилизацию в городе Конаково делают в двух местах, операция обойдется в сумму около двух тысяч. Конечно, хорошо было бы организовать небольшую хирургическую и на самой передержке, и ветеринар бы нашелся. Но, увы, пока это невозможно.

Что еще хотелось бы добавить. В это воскресенье, ровно в полдень, на центральной площади г. Конаково начнется акция «Счастливая собака» (ее анонс размещен на 1-й странице «Зари»). Помимо помощи волонтерам: деньгами, кормом, собачьими принадлежностями и прочим, вы можете здорово помочь, если сделаете членом своей семьи симпатичное и ласковое четвероногое, которое ждет-не дождется своего хозяина. Вы даже не представляете, какой лай и визг стоял на передержке и как бросались собаки на решетки клеток, как дружелюбно махали хвостами и даже улыбались, увидев, что кто-то пришел к ним в гости! «А вдруг, это за мной?» - наверное, думали псы…

P.S. Если вы хотите взять себе собаку с передержки, звоните по телефону 8-904-018-58-28 (Татьяна). Но помните, что это определенная ответственность: собака будет передана вам по договору, и в случае, если она снова станет безнадзорной, с вас же потом и спросят. Поэтому хорошо подумайте и… все равно - берите!

Максим МАЛАХОВ.