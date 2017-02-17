Взгляд на нашу историю

ПРАВДА ИЗ ПЕРВЫХ УСТ

К 95-й годовщине завершения гражданской войны на Дальнем Востоке

(Начало в № 5).

Советы или протекторат?



Этот вопрос недолго мучил дальневосточников. В крае война гражданская переплелась с войной национально-освободительной. Народ быстро убедился в том, что только советская власть принесет ему избавление от насилия и кабалы.

Повстанческим движением была охвачена огромная территория от Байкала до Камчатки. В течение нескольких лет в ходе борьбы здесь выковывалась Народно-революционная армия, которая с 9 по 12 февраля 1922 года овладела Волочаевкой - крупнейшим оплотом интервентов и белогвардейцев на Дальнем Востоке. Напомним, что непосредственное руководство войсками под Волочаевкой, а затем и под Спасском осуществлял Я.З.Покус, а политическое руководство возглавлял П.П.Постышев. Волочаевская эпопея, как вспоминали ее участники, показала всему миру, как умеют драться люди, желающие быть свободными.

Историческое значение волочаевских боев состояло, во-первых, в том, что в ходе подготовки к штурму Волочаевки была по-настоящему сформирована Народно-революционная кадровая армия, возглавил которую известный герой гражданской войны В.К.Блюхер; во-вторых, в том, что победа под Волочаевкой решила судьбу всего дальневосточного края: был открыт путь на Хабаровск и Владивосток - путь изгнания интервентов и марионеточных белогвардейских режимов, был положен конец планам превращения российского Дальнего Востока в колонию зарубежных держав. Интервенция не задавила революцию. Наоборот, революционизировались и втянулись в борьбу за советскую власть широкие массы народа.

14 февраля 1922 года части НРА вошли в город Хабаровск. Белые поспешили отступить к Владивостоку под прикрытие японцев. 7 октября 1922 года начался штурм Спасска, и во второй половине дня 9 октября город был взят. И теперь уже белогвардейцы безостановочно отступали к Владивостоку, в этот город части Народно-революционной армии вошли 25 октября 1922 года. Это и положило конец гражданской войне на Дальнем Востоке, хотя в отдельных местах Охотского побережья и Камчатки приходилось еще ликвидировать банды скрывавшихся там бывших белогвардейцев. Как пели бойцы: «Разгромили атаманов, разогнали всех господ и на Тихом океане свой закончили поход». В том же 1922 году ДВР вошла в состав РСФСР. Только изгнав интервентов и белогвардейцев с территории Дальнего Востока, страна Советов смогла полностью приступить к строительству новой, мирной жизни. Обращаясь к теперь уже далекому прошлому нашей Родины, мы должны назвать хотя бы некоторые имена из тех, кто верил в победу трудового народа и положил свою жизнь на алтарь Отечества, освобождая Дальний Восток от интервентов и белогвардейцев. Это П.Ф.Анохин, В.Б.Банивур, А.П.Вагжанов (также и участник революционного движения в Твери, в 1919 году он замучен в семеновских застенках города Читы), Н.А.Гаврилов, С.Г.Лазо, А.Н.Луцкий, А.П.Ким-Станкевич, Ф.Н.Мухин, В.М.Сибирцев, Б.А.Славин, П.В.Уткин, В.И.Шимановский и многие другие.

Нет уже никого из живых свидетелей того страшного времени - братоубийственной гражданской войны. И только память нынешнего молодого поколения может сохранить имена тех, кто боролся за справедливость и верил в лучшее будущее своей Родины - великой России. Благодарные же дальневосточники увековечили память героев тех лет в названиях железнодорожных станций, поселков, теплоходов, в названиях улиц городов и сел. В Твери есть памятник Александру Вагжанову, его именем названа одна из центральных улиц.

Учитываем

ли мы уроки прошлого?

Прошли годы. Россия вновь поменяла вектор своего развития, потеряв при этом союзные республики.

Вопрос о собственности на средства производства решен в пользу частного капитала. Там, где реяли красные знамена, теперь развевается триколор, под которым сражались бойцы «белого» движения. Этот исторический трехцветный стяг России становится символом примирения не столько бывших врагов - «белых» и «красных», сколько их потомков.

Вот только по истечении почти ста лет после гражданской трагедии и формировании рыночных отношений и демократических свобод для современных россиян не стоит стремиться вновь к столь явному расслоению населения.

Не стоит строить государство, где жажда наживы и стремление к сытости у отдельных его граждан затмевают разум и чувства гражданской справедливости.

Как показывают исследования, по накопленному национальному достоянию, богатствам, сосредоточенным в России, и тех, что вывезены за рубеж, заработная плата, уровень пенсий и социальных пособий должны обеспечивать качество жизни россиян на уровне развитых европейских государств.

Сосредоточение национального богатства в руках небольшой кучки собственников, процветание коррупции, слишком явное расслоение населения на богатых и бедных ведут к противостоянию сограждан, которое чревато социальным взрывом. Кто не знает или забывает прошлое своей страны, неминуемо будет повторять ошибки своих предшественников.

Такая забывчивость может вновь привести общество на круги своя. Не столь давние уроки страшной гражданской войны пусть будут горьким напоминанием всем нам, к чему может снова прийти наше общество, если оно не будет стремиться к социальной справедливости.

Уроки истории России предостерегают, чтобы сограждане в будущем не содрогались от содеянного!

Юрий МАКАРОВ.