Экология в детском саду



Экология мысли: не навреди себе, не навреди другому!

Экология тела: движение – это свобода и здоровье!

Экология питания: я – то, что я ем и как я ем!

Мы понимаем, что, когда ребёнок живёт в любви и заботе, ест вкусную еду, играет с красивыми игрушками, видит вокруг себя добрые улыбчивые лица взрослых, готовых его поддержать и помочь во всём, у него формируется правильное отношение к себе, и мир он видит добрым и красивым. Такой ребёнок не захочет поломать игрушку, вырвать из земли цветок или ударить собаку. Ему интереснее будет созидать, творить, давать жизнь растениям и ухаживать за живым, чем уничтожать, портить, разрушать окружающий мир.

Указом Президента Российской Федерации 2017 год объявлен Годом экологии. Дошкольные образовательные учреждения в мероприятиях, посвященных Году экологии, принимают непосредственное участие. Воспитателям важно донести до детей проблему защиты окружающей среды, борьбы за природу. Несмотря на то, что большинство всероссийских мероприятий рассчитано на школьников, студентов, работников заповедных зон и экологов, дошкольники должны знать о движении, ориентированном на защиту природы. В этом контексте большая ответственность ложится на заведующих детсадами, воспитателей, музыкальных работников и, конечно же, родителей.

Нужно, чтобы ребёнок получал много информации о том, что его окружает, и о том, как к этому нужно относиться – бережно и с уважением, в том числе и к своему телу, к своим мыслям, которые рождают действия, а значит, поступки и дела. Поэтому мы, взрослые, сами живём экологичными мыслями, заботимся о том, что нас окружает, даже в самых простых вещах, например, выключить воду, чтобы она не текла впустую, или собрать раздельно мусор, следить за своим физическим состоянием, чувствовать себя и бережно относиться к чувствам и состояниям близких. Дети принимают информацию через пример: подражая взрослым, они многому учатся по-настоящему. И для этого нужно создать для ребёнка здоровую среду, читать хорошие книги, по-доброму относиться к окружающим, заниматься творчеством. Ведь мы знаем, что от нас зависит, какими мы хотим видеть своих детей в жизни, общаясь с ними сейчас и выбирая им окружение.

Дошкольный возраст – самоценный этап в развитии экологической культуры человека. В этот период закладываются основы личности, в том числе позитивное отношение к природе, окружающему миру. В этом возрасте ребенок начинает выделять себя из окружающей среды, развивается эмоционально-ценностное отношение к окружающему, формируются основы нравственно-экологических позиций личности, которые проявляются во взаимодействиях ребенка с природой, в осознании неразрывности с ней. Благодаря этому возможны формирование у детей экологических знаний, норм и правил взаимодействия с природой, воспитание сопереживания к ней, активность в решении некоторых экологических проблем.

Детский сад является первым звеном системы непрерывного экологического образования, поэтому перед педагогами встает задача формирования у дошкольников основ культуры рационального природопользования. Воспитание заботливого отношения к окружающей природной среде у детей раннего возраста закладывается в семье и в детском саду. Знакомство детей с природой и экологическое воспитание продолжаются на занятиях, во время экскурсий, наблюдений, опытнической деятельности, подвижных, дидактических и сюжетно-ролевых игр. В процессе игр-драматизаций дети учатся имитировать движения животных, оценивать поведение животных - сказочных персонажей.

Важно помочь детям увидеть зависимость организации жизни всей группы от поведения каждого ребенка, учить детей слушать и слышать речь окружающих, употреблять вежливые слова. Воспитатель должен поощрять доброжелательный тон ребенка в общении. Необходимо закреплять знания детей о домашних животных, уточнять, какую пользу они приносят человеку; формировать желание ухаживать за животными, заботиться о них, любоваться их красотой, силой и ловкостью. На прогулках мы обращаем внимание детей на поведение домашних животных – собака при встрече с хозяином прыгает и виляет хвостом, кошка ласкается.

В рамках каждодневной работы с детьми мы стараемся донести информацию о бережном отношении ко всему живому. Например, дети первой младшей группы вместе со своим воспитателем Е.В.Ткач сделали плакат «Любим и бережём родную природу». В средней группе дети с воспитателем И.В.Гнутовой сделали коллаж «Забота о природе - в наших руках». Воспитатели подготовительной группы М.Б.Гоз, Е.М.Саркисян подготовили и воплотили в группе проект «Покормите птиц зимой».

Работа не стоит на месте. Приобщая ребенка к миру природы, взрослый сознательно развивает различные стороны его личности, пробуждает интерес и желание познавать природное окружение, вызывает сочувствие к жизни животных, желание им помочь, показывает уникальность жизни в любой, даже самой причудливой форме, необходимость ее сохранять, уважительно и бережно с ней обходиться. Ребенку можно и нужно показывать различные проявления красоты в мире природы: цветущие растения, кустарники и деревья в осеннем уборе, контрасты светотени, пейзажи в разное время года и многое-многое другое. При этом взрослый должен помнить, что в природе красиво абсолютно все, что живет в полноценных (не испорченных, не отравленных, неограниченных) условиях – это сфера эстетического восприятия ребенка.

Воспитание любви к природе, способности воспринимать ее красоту - одна из важных задач детского сада, и она будет наиболее выполнима при тесном сотрудничестве с родителями, ведь именно они являются главным примером для своих детей.

Ирина ГНУТОВА, старший воспитатель МБДОУ детский сад №1 с. Городня.