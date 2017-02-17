СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ * СПОРТ *

Бокс



11 февраля в подмосковном Красноармейске завершились чемпионат и первенство ЦФО по боксу среди женщин, юниорок и девушек. Соревнования собрали около 120 участниц из 15 регионов. В течение четырех дней они оспаривали на ринге медали в разных весовых категориях и путевки на чемпионат и первенства России.

Сборная Тверской области добилась исторического результата, впервые завоевав 4 золотые, 2 серебряные и 3 бронзовые медали. Серьезный вклад в общую копилку сделали и конаковские спортсменки - воспитанницы тренера Сергея Никишина. На высшую ступень пьедестала почета, одержав по три победы в своих весовых категориях, поднялись Вероника Орлова (54 кг) и Карина Миронец (57 кг) – все в возрастной категории до 16 лет. Бронзовой призеркой в старшем возрасте стала Марианна Дятлова. Таким образом, в неофициальном командном зачете тверская сборная заняла первое место в группе девушек до 16 лет, обладательницы золота и серебра получили право выступить на первенстве России, которое в середине марта пройдет в Рязанской области.

Легкая атлетика



Вновь заявила о себе Алена Бугакова. На проходившем с 10 по 12 февраля в Санкт-Петербурге первенстве России среди молодежи до 23 лет в помещении наша прославленная олимпийская чемпионка стала первой в своей коронной дисциплине – толкании ядра, в лучшей попытке отправив снаряд на 17,33 м. Это ее самый высокий результат сезона в России среди молодежи и четвертый по России в целом. Перед выездом в Санкт-Петербург, 7 февраля, она победила в чемпионате Москвы с чуть меньшим результатом - 17,60 м. А 20 февраля в Москве Алена участвует в чемпионате России по легкой атлетике, который будет проходить в легкоатлетическом манеже ЦСКА с 19 по 21 февраля. 13 февраля спортсменка получила правительственную телеграмму от губернатора Тверской области Игоря Рудени, в которой он поздравил Алену с достижением.

НАШИ СУМОИСТЫ В ОСТАШКОВЕ

11 - 12 февраля в Осташкове прошли чемпионат и первенство Тверской области по борьбе сумо. В соревнованиях приняли участие около 120 борцов из Твери, Осташкова, Селижарова и Конаковского района. Наш район представляла объединённая команда борцов из сельских поселений Завидово и Городня.

Объективное судейство на соревнованиях организовал главный судья - Дмитрий Батынин из Осташкова. В областном чемпионате участвовали команды сумотори из Твери (клуб «Кайман») - руководитель Павел Панской, Осташкова – тренер Дмитрий Батынин, Селижарова (клуб «Ратибор») - тренер Владимир Кузихин, поселений Завидово, Городня – руководители Алексей Овчинников и Мурат Недобой, команда ВКС из Твери – руководитель Сергей Воронов.

Приветственной речью соревнования открыл президент Федерации сумо Тверской области заслуженный наставник Российского союза боевых искусств Андрей Годько. Он поздравил участников с праздником сумо в Осташкове и в торжественной обстановке вручил удостоверение мастера спорта России по борьбе сумо Светлане Петровой (тренер Михаил Петров) и удостоверение КМС России по борьбе сумо Евгению Шерстобоеву (тренер Сергей Воронов).

На соревнованиях определялись обладатели 74 комплектов медалей в разных возрастных группах и весовых категориях. Кульминацией турнира стали поединки за звание абсолютных чемпионов. За главные титулы поспорили сильнейшие спортсмены Тверской области. В результате бескомпромиссных поединков спортсмены Конаковского района воспитанники тренеров Мурата Недобой и Алексея Овчинникова выступили очень достойно!

Чемпионами в своих весовых категориях стали: Алевтина Петрова (с. Завидово), ставшая победительницой в двух весовых категориях, Артём Айрапетян (с. Завидово), Софья Жданова (с. Городня), Егор Васильев (с. Городня), Михаил Сухарев (с. Завидово). Серебряными призёрами соревнований стали Михаил Сухарев (с. Завидово) в абсолютной весовой категории среди юношей и Николай Артамонов (с. Городня) в весе до 100 кг среди мужчин. Бронзовыми призёрами соревнований стали завидовские спортсменки Ангелина Ермоленко в весе до 50 кг и Алевтина Петрова в абсолютной весовой категории среди девушек. По итогам соревнований сформирована сборная команда области по сумо, которой предстоит выступить с 20 по 24 марта на чемпионате России по сумо в Смоленске.

Алексей ОВЧИННИКОВ,

директор отделения Конаковского района Федерации сумо Тверской области.

КТО ХОЧЕТ СТАТЬ ЯХТСМЕНОМ?



Парусная секция «Экипаж» ДЮСШ «Олимп» Конаковского района приглашает детей в возрасте от 8 до 13 лет на занятия, которые проводятся с мая по октябрь в классах судов «Оптимист», «Луч», «Луч-радиал», «Кадет», парусная доска.

В зимний период воспитанники осваивают сноукайтинг и гонки на буерах. Все занятия – бесплатны! Справки по телефону 8-905-607-87-33. Группа ВК: vk.com/konakovosailing.

Дополнительную информацию можно получить в ДЮСШ «Олимп».

ЗАВТРА!

Приходите сдавать ГТО!

18 февраля в Конакове состоится Зимний фестиваль ВФСК ГТО.

В программе многоборья:

11.00 – лыжные гонки (лыжная база в конаковском бору).

18.00 – поднимание туловища, тест на гибкость, прыжки в длину, силовая гимнастика, а также официальный прием нормативов комплекса ГТО в СК «Олимп» (ул. Строителей).

С 16.00 – консультация по ВФСК ГТО, помощь в регистрации на сайте GTO.RU.

Возрастные группы (мужчины и женщины):

18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше (зарегистрированные на сайте GTO.RU).

В 18.00 в МБУ ДО «ДЮСШ «Олимп» Конаковского района» - торжественное открытие. Главный судья соревнований – Н.А.Муравьева. Консультация и предварительная регистрация по тел. 8-919-050-1398 и 3-28-23.