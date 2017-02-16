По поручению Губернатора Игоря Рудени медики в районах Тверской области обеспечиваются жильем

На заседании Бюджетной комиссии Тверской области, которую провел Губернатор Игорь Руденя, принято решение о приобретении жилья для двух врачей-психиатров в специализированных медицинских учреждениях в Калининском и Торопецком районах.

Обеспечить жильем специалистов поручил Губернатор на одном из заседаний Бюджетной комиссии. В итоге одобрено выделение на эти цели средств в объеме 4 млн рублей.

Поддержка медицинских работников на селе, создание условий для привлечения и закрепления специалистов в районах – в числе приоритетных задач Правительства Тверской области.

В соответствии с программой «Земский доктор» врачам, отправляющимся на работу в сельскую местность, предусмотрена единовременная компенсационная выплата в размере 1 млн рублей за счёт средств областного бюджета и Фонда обязательного медицинского страхования.

В прошлом году по поручению Губернатора Игоря Рудени финансирование этого направления было удвоено. Изначально планировалось 15 выплат, но была изыскана возможность предоставить поддержку ещё 15 специалистам. Кроме того, увеличен возраст участников программы: теперь получить «подъёмные» могут медработники в возрасте до 50 лет.

Для специалистов со средним медицинским образованием предусмотрена выплата по программе «Земский фельдшер». Сумма составляет 300 тыс. рублей.

В текущем году по программам «Земский доктор» и «Земский фельдшер» единовременные компенсационные выплаты получат 30 врачей и 25 средних медицинских работников, которые трудоустроятся в учреждения здравоохранения Верхневолжья.

По указанию Игоря Рудени возможности выделения дополнительного финансирования на выплаты в 2017 году будут рассматриваться ежеквартально.

Программа «Земский доктор» в Тверской области реализуется с 2012 года, «Земский фельдшер» – с 2016-го. Всего за это время единовременные выплаты были предоставлены 86 врачам и 111 медицинским работникам региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.