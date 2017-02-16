Тверская область отметит Всемирный день поэзии юбилейным концертом «Русской песни» и награждением победителей конкурса «Зеленый листок»

21 марта 2017 года в мире отмечается Всемирный День поэзии. Традиционно в единственном пока в России “Доме поэзии Андрея Дементьева” состоится вручение премий молодым победителям поэтического конкурса “Зеленый листок” за 2016 год.

В церемонии награждения примут участие мэтры российской словесности - Юрий Кублановский, Юрий Ряшенцев, Сергей Мнациканян, Владимир Львов, Вера Грибникова, Лариса Рубальская, художественный руководитель Дома поэзии Андрей Дементьев.

По окончании церемонии каждый из гостей сможет прочесть свои стихи. Будет также презентован вышедший к этой дате сборник произведений молодых тверских поэтов - участников и победителей предыдущих конкурсов премии “Зеленый листок”.

22 марта на сцене Тверского академического театра драмы выступит прославленный коллектив театра “Русская песня’’ Надежды Бабкиной с экспериментальным музыкально- драматическим спектаклем ” Россия, Слово о тебе…” Это эпохальный рассказ о России через народную песню и шедевры русского поэтического слова.

В проекте примут участие Народные артисты СССР и России: Людмила Чурсина, Иосиф Кобзон, Надежда Бабкина, Ирина Мирошниченко, Ольга Волкова, Анастасия Волочкова, Игорь Скляр, Иван Замотаев и наш земляк, поэт, Лауреат Государственной премии СССР Андрей Дементьев. Зрелищности спектаклю добавит эксклюзивный видеоряд, состоящий из архивных съемок и уникальной костюмированной фотосессии ансамбля.

Режиссер - Заслуженный деятель искусств РФ - Любовь Гречишникова, сценограф – Заслуженный деятель искусств Павел Каплевич.

Мероприятие проводит “Дом поэзии Андрея Дементьева” при поддержке Правительства Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.