В 2017 году в Тверской области адаптируют 33 объекта для людей с ограниченными возможностями

В Тверской области в 2017 году для людей с ограниченными возможностями здоровья будут адаптированы 33 объекта в ходе реализации программы «Доступная среда». На заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени одобрено выделение средств на эти цели.

На федеральном уровне определен объем субсидии, предназначенной Тверской области на программу «Доступная среда» в текущем году. Она составляет 28,8 млн рублей. В областном бюджете предусмотрено 26,7 млн рублей.

На адаптацию объектов планируется направить 50,9 млн рублей.

Средства выделят на создание комфортных условий для людей с ограничениями по здоровью в Михайловском специальном доме-интернате для престарелых и инвалидов в Торопецком районе. Также будут адаптированы 7 стационарных отделений комплексных центров социального обслуживания населения в Западнодвинском, Нелидовском, Бельском, Весьегонском, Оленинском, Сонковском, Кесовогорском районах.

В детской клинической больнице №2 в Твери предусмотрено обустройство входной группы, пандусов, тактильных таблиц для слабовидящих и информационных систем для слабослышащих.

Будут адаптированы 15 школ-интернатов, два детских сада в Торжке и Конаково, Дворец творчества и молодежи в Твери, Дом детского творчества в Удомле.

Пандусами и другими необходимыми устройствами оснастят спорткомплекс «Юбилейный» в Твери. Для адаптивной спортшколы закупят специнвентарь.

В сфере культуры предусмотрены работы по созданию доступной среды в картинной галерее, театре юного зрителя, филармонии, областном доме народного творчества.

«Необходимо разработать типовой проект. На всех объектах должны быть реализованы единообразные решения, сделанные на высоком уровне», – обозначил Игорь Руденя.

Губернатор также подчеркнул: исполнители должны нести ответственность за качество выполненных работ, обеспечить гарантию на все оборудование.

Помимо адаптационных в программе «Доступная среда» на 2017 год предусмотрены мероприятия, связанные с социализацией инвалидов. Это организация отдыха, предоставление сурдопереводческих услуг и др.

Пресс-служба Правительства Тверской области.