В Тверской области устаревшие котельные заменяют энергоэффективными газовыми

В деревне Ромашкино Кимрского района планируется построить новую блочно-модульную газовую котельную. Решение одобрено на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

В настоящее время в Ромашкино при Ильинском психоневрологическом интернате действует угольная котельная, которая также отапливает ряд объектов Ильинского сельского поселения. На ее содержание тратится порядка 5 млн рублей в год. Строительство новой газовой котельной позволит сократить расходы на подогрев воды до 2-2,5 млн рублей в год, повысить надежность теплоснабжения, энергоэффективность.

Игорь Руденя обратил внимание Министерств социальной защиты, строительства и ЖКХ на опыт оборудования котельной при школе в поселке Красное Знамя Спировского района. Решение о возведении объекта было принято руководителем области после того, как прежняя котельная учреждения сгорела.

«Нужно продумать вариант такой же блочно-модульной котельной в Ромашкино, только большей мощности. Важно правильно составить техзадание, обеспечить качество работ», – поручил Игорь Руденя Министерству строительства и ЖКХ.

Возможности замены в регионе устаревших объектов теплоснабжения на современные котельные расширяются за счет газификации Тверской области. В этом году в соответствующую программу включено строительство отвода Ильинское-Ромашкино, от которого будет подведена ветка и к новой газовой котельной.

В Тверской области начинается газификация юго-запада Тверской области. Достигнута договоренность Губернатора Игоря Рудени с Председателем Правления ПАО «Газпром» Алексеем Миллером о строительстве газопровода Ржев-Нелидово-Андреаполь. В планах областного Правительства – к 2020 году максимально газифицировать регион.

Пресс-служба Правительства Тверской области.