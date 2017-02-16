Более 40 реабилитационных кабинетов и студий для детей-инвалидов открыто в Тверской области в 2016 году

Подведены итоги реализации региональной программы Тверской области «Детство без границ» в 2016 году.

Программа утверждена Правительством Тверской области 14 июня прошлого года и направлена на создание равных условий для развития и полноценной жизни детей-инвалидов, обеспечения доступности социальных, реабилитационных услуг, занятости родителей, воспитывающих таких детей.

Правительство Тверской области на эти цели привлекло федеральное финансирование: 24,4 млн рублей в виде гранта выделено Фондом поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. Средства направлены Реабилитационному центру для детей и подростков с ограниченными возможностями г. Твери.

Всего за полгода в рамках реализации мероприятий программы открыто 11 кабинетов логопеда, пять кабинетов социально-бытовой адаптации, 10 лекотек, семь интегрированных театральных студий, четыре отделения восстановительного плавания, пять пунктов проката реабилитационного оборудования. Специалистами центра организована работа трех служб сопровождения семей, воспитывающих детей-инвалидов. Кроме того, в девяти учреждениях социальной защиты внедрена новая технология адаптационных мероприятий «семейная гостиная», а в самом помещении реабилитационного центра проведены ремонтные работы.

На средства гранта в 2016 году открыт Центр детской неврологии и медицинской реабилитации на базе Детской клинической больницы №2. А 70 семей, воспитывающих детей-инвалидов, смогли отдохнуть в санаторно-оздоровительном центре «Карачарово».

В целом за 2016 год количество получателей социальных услуг в тверском Реабилитационном центре для детей и подростков с ограниченными возможностями увеличилось по сравнению с 2015 годом с 345 до 453 человек.

В 2017 году реализация программы «Детство без границ» продолжается. Так, в ближайшее время в Твери состоится открытие еще одного кабинета социально-бытовой адаптации.

По мнению Губернатора Тверской области Игоря Рудени, программа «Детство без границ» стала важным дополнением к государственной программе «Доступная среда».

«Нужно сделать поддержку людей с особыми потребностями, в частности детей, более комплексной», – считает Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.