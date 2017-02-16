В Твери открылся кабинет социально-бытовой адаптации для детей с ограниченными возможностями

Сегодня, 15 февраля, в Твери на базе реабилитационного центра для детей и подростков с ограниченными возможностями открылся кабинет социально-бытовой адаптации. Планируется, что в стенах учреждения будут проходить обучение около 120 человек ежегодно.

Работа кабинета направлена на практическую подготовку детей и подростков-инвалидов к самостоятельной жизни, формирование знаний и умений, способствующих социальной и психологической адаптации.

Занятия будут проходить в интерактивной форме: это деловые игры, экскурсии, беседы, опыты, практикумы ролевого общения и др. Обучение планируется проводить ежедневно в индивидуальном и групповом форматах.

Для оснащения кабинета закуплена кухонная мебель, бытовая техника, сантехническое оборудование.

Проект реализован в рамках региональной программы Тверской области «Детство без границ», которая стала важным дополнением государственной программы «Доступная среда». Значительная часть мероприятий направлена на поддержку детей с ограниченными возможностями здоровья. В прошлом году в госпрограмме впервые приняли участие дошкольные образовательные организации региона.

«Необходимо в максимальном количестве школьных и дошкольных учреждений создать условия для того, чтобы дети с ограниченными возможностями здоровья могли наравне с остальными пользоваться образовательными услугами. Очень важно, чтобы они чувствовали себя полноценными членами общества», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В прошлом году из областного бюджета были направлены средства в объеме 11,9 млн рублей на формирование доступной среды в детских садах №144 и №152 Твери, в кашинском дошкольном учреждении №3 и в детском саде комбинированного вида «Малыш» Удомли. Участниками программы также стали четыре школы из Твери, Вышнего Волочка, Нелидово.

Всего в Тверской области, по последним данным, воспитываются порядка 1200 детей-инвалидов, более 600 из них – дошкольники.

Пресс-служба Правительства Тверской области.