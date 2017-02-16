В Тверской области на ремонт дорог направят дополнительно почти 1 млрд рублей

На ремонт дорог регионального значения, в том числе капитальный, восстановление изношенных покрытий из Дорожного фонда Тверской области в 2017 году направят дополнительно 991,5 млн рублей. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии, которое провел Губернатор Игорь Руденя.

Cумма включает средства, неиспользованные Дорожным фондом в прошлом году, дополнительные доходы структуры, а также федеральные трансферты, выделенные Тверской области на реализацию региональной программы в сфере дорожного хозяйства.

Таким образом, по сравнению с прошлым годом, в 2017-м финансирование дорожного хозяйства увеличено почти в 1,7 раза: с 4,5 до 7,6 млрд рублей. Ожидается, что всего в 2017 году обновят более 300 километров дорог Тверской области (в прошлом году дорожные работы проведены на 223 километрах).

Кроме того, 4,7 млн рублей из этих средств направят на модернизацию дорожной лаборатории. Планируется приобрести навигационную систему, модуль лазерного сканирования и другое специализированное оборудование.

Игорь Руденя подчеркнул: лаборатория позволит улучшить контроль за качеством работы подрядчиков.

«Нам необходимо такое оборудование, чтобы контролировать ход ремонтных работ. Это позволит фиксировать основные параметры – ширину дороги, толщину и качество покрытия», – сказал Губернатор.

Глава региона также отметил, что необходимо обеспечить обучение специалистов, которые будут работать с новой техникой.

Пресс-служба Правительства Тверской области.