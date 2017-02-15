Губернатор Игорь Руденя направил приветствие участникам XII «Корниловских чтений»

Сегодня, 15 февраля, в городе Cтарица Тверской области проходят XII «Корниловские чтения», организованные Ассоциацией Тверских землячеств. В них принимают участие представители власти, общественных организаций, краеведы, музейные работники, школьники, студенты, педагоги, почетные гости. На старицкой земле находится родовое захоронение знаменитого рода Корниловых, представители которого в разные годы прославляли российский флот, защищали морские рубежи Родины. Один из самых ярких представителей династии - вице-адмирал, герой обороны Севастополя Владимир Алексеевич Корнилов. Жители Старицкого района чтут подвиги прославленного земляка. На его родине открыт музей, посвященный роду Корниловых, установлен бюст герою обороны Севастополя. В Ряснинской школе ведется большая военно- патриотическая работа. С 1996 года начали свою историю «Корниловские чтения», цель которых - повысить интерес школьников и взрослых к страницам истории родного края, связанных с армией и флотом. Тема чтений этого года: «Роль личности в защите Отечества». Значение Корниловских чтений для патриотического воспитания молодежи Тверской области отметил Губернатор Игорь Руденя в приветствии, направленном организаторам, участникам и гостям мероприятия. «Жизнь и судьба династии Корниловых, выдающихся морских офицеров, учит верности долгу, бескорыстной любви к Родине, самопожертвованию во имя ее интересов. Корниловские чтения помогают передать эти традиции новым поколениям», - отмечено в телеграмме от имени Игоря Рудени.

Пресс-служба Правительства Тверской области.