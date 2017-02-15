Более 525 млн рублей федеральных средств направят на поддержку строительства в Тверской области животноводческого комплекса

Увеличение федеральной поддержки сельского хозяйства Тверской области в 2017 году рассмотрели на заседании Бюджетной комиссии региона под председательством Губернатора Игоря Рудени. Правительством РФ принято решение о выделении дополнительных субсидий на развитие АПК Верхневолжья.

«Все направления, по которым нам предоставляют дополнительные средства — приоритетные для развития экономики нашего региона. В частности, мы увеличиваем поддержку сельхозтоваропроизводителей —финансирование на возмещение части затрат на создание и модернизацию объектов АПК, а также части процентной ставки по инвестиционным кредитам», — отметил Игорь Руденя.

Порядка 526 млн рублей федеральных средств планируется направить на возмещение части затрат на реализацию инвестиционного проекта по строительству животноводческого комплекса на базе агрохолдинга «Дмитрова Гора» в Конаковском районе. Еще 27 млн рублей – поддержка области. Общая стоимость объекта составляет 1,7 млрд рублей.

Новый комплекс рассчитан на 6 тыс. голов крупного рогатого скота и должен обеспечить производство 30 тыс. тонн молока в год.

В составе агрохолдинга также действуют свиноводческие комплексы, мясоперерабатывающий и комбикормовый заводы. Активное развитие предприятия стало возможным благодаря сотрудничеству холдинга с Правительством Тверской области и АО «Россельхозбанк».

В ближайшее время регион получит из федерального бюджета также более 1,1 млрд рублей на возмещение части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе Верхневолжья.

Ещё 40 млн рублей федеральных субсидий пойдут на улучшение условий жизни на селе: газификацию, водоснабжение, обеспечение жильём молодых семей и специалистов. Порядка 6 млн рублей предназначено для проведения мелиорации на сельскохозяйственных землях.

Пресс-служба Правительства Тверской области.