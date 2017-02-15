В Тверской области удвоены средства на жилье для молодых семей

В Тверской области на предоставление социальных выплат молодым семьям на приобретение жилья в 2017 году направят 9,9 млн рублей из регионального бюджета – это в два раза больше, чем в прошлом году. Решение принято на заседании Бюджетной комиссии под руководством Губернатора Игоря Рудени.

За счет увеличения финансирования со стороны региона вырос и объем федеральных средств на реализацию в Тверской области подпрограммы «Обеспечение жильем молодых семей». В 2017 году из федерального бюджета региону выделено 18,3 млн рублей, что на 4,3 млн больше, чем в 2016-м. По сравнению с прошедшим годом, вырос и процент софинансирования со стороны Федерации по этому направлению – с 34% до 37%.

В целом на улучшение жилищных условий молодежи Тверской области с учетом финансового участия районов в текущем году направят 50,1 млн рублей. Подпрограмма будет реализована в 20 муниципальных образованиях, жилищные условия улучшат 75 семей.

Количество районов-участников и объемы средств на решение жилищных вопросов молодежи могут быть увеличены в течение года. Как пояснили в Министерстве образования Тверской области, в случае отказа каких-либо субъектов РФ от получения субсидии, федеральные средства будут направлены тем регионам, у которых есть возможности дополнительного софинансирования.

«Нужно держать руку на пульсе. Представьте предложения, сколько еще средств можно привлечь из федерального бюджета, сколько могут выделить муниципалитеты и какое количество семей смогут получить жилье», – поручил Игорь Руденя Министерству образования региона.

Губернатор сказал также создать резерв муниципалитетов, которые готовы обеспечить софинансирование.

Еще одно поручение Игоря Рудени касалось Лесного района, который не смог вступить в подпрограмму в этом году из-за нехватки средств в местном бюджете. Нужно рассмотреть возможность предоставления бюджетного кредита Лесному району на эти цели, считает глава региона.

Губернатор также обратил внимание: муниципалитетам необходимо оказывать методологическую и консультативную поддержку при вступлении в подпрограмму. Ее реализация важна для закрепления молодежи на местах, развития сельских территорий.

Пресс-служба Правительства Тверской области.