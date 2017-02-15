В Твери состоялся митинг, посвящённый годовщине вывода войск из Афганистана

Сегодня, 15 февраля, в Твери прошёл митинг, посвящённый 28-летней годовщине вывода советских войск из Афганистана. У мемориала воинам-интернационалистам собрались участники тех событий, представители общественных ветеранских организаций, главный федеральный инспектор по Тверской области Юрий Стрелецкий, глава Твери Александр Корзин, курсанты Военной академии ВКО им. Г.К. Жукова, суворовцы, воспитанники военного клуба «Сокол».

По поручению Губернатора Тверской области Игоря Рудени участие в митинге принял начальник Главного управления региональной безопасности Василий Попенко, который зачитал приветственный адрес от имени главы региона.

«Благодарю воинов-интернационалистов за защиту своей страны и мира от угрозы международного терроризма. Вооруженный конфликт на афганской земле с участием советских войск длился почти десять лет и унес жизни тысяч наших соотечественников, в том числе жителей тверского края. Мы храним память о них, склоняем головы перед родителями, вдовами, детьми героев», — отмечается в адресе.

В составе ограниченного контингента советских войск в Афганистане воевали около 12 тысяч жителей Тверской области. 255 из них не вернулись домой. В память о погибших воинах была объявлена минута молчания. В завершение митинга участники возложили к мемориалу цветы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.