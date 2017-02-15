Тверская региональная общественная организация «Инвалиды войны» отмечает 25-летие

25 лет назад в Твери было создано региональное подразделение Общероссийской общественной организации инвалидов войны в Афганистане и военной травмы «Инвалиды войны». Объединение решает вопросы, связанные с поддержкой бывших участников боевых действий, а также ведёт активную патриотическую работу.

Членов региональной организации и её председателя Олега Толстых поздравил Губернатор Тверской области Игорь Руденя.

«За четверть века организация прошла большой путь, стала авторитетным сообществом единомышленников. В её активе обширная работа, направленная на защиту интересов и поддержку инвалидов боевых действий. Особых слов уважения заслуживает деятельное участие организации в патриотическом воспитании молодёжи, общественной жизни Тверской области», — отметил в поздравлении Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.