В Тверской области на 22% сократились незаконные рубки леса

В 2016 году на территории лесного фонда Тверской области объем незаконно заготовленной древесины уменьшился на 35% по сравнению с 2015 годом.

Положительная динамика достигнута благодаря дополнительным мерам Министерства лесного хозяйства Тверской области по усилению эффективности федерального государственного лесного надзора.

В прошлом году в Тверской области выявлен 121 случай незаконной рубки лесных насаждений с объемом вырубленной древесины 4487,9 куб. метров. Ущерб, нанесенный лесному фонду, оценивается в 49,5 млн рублей. По сравнению с 2015 годом, количество незаконных рубок уменьшилось на 22%, объем незаконно вырубленной древесины - на 35%, причиненный ущерб - на 33%.

По фактам выявленных в 2016 году незаконных рубок, содержащих признаки уголовного преступления, в органы внутренних дел переданы 116 материалов, на основании которых возбуждено 92 уголовных дела, привлечено к уголовной ответственности 25 лиц.

Повысить эффективность сохранения и использования лесных ресурсов призвана разработанная Правительством Тверской области Концепция развития лесного хозяйства и лесопромышленного комплекса, на прошлой неделе представленная на встрече Губернатора Тверской области Игоря Рудени с представителями лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, руководителями лесничеств Верхневолжья. Наряду с защитой от самовольных рубок, важнейшими задачами, определенными в документе, являются создание условий для роста объемов глубокой переработки древесины и привлечение инвестиций в эту сферу деятельности.

В тверском регионе 10 лет успешно работает институт приоритетных инвестиционных проектов в области освоения лесов. При поддержке Минпромторга РФ в Верхневолжье реализуются три крупных проекта компаниями ООО «СТОД», ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз» и ООО «ЛПХ «Сияние».

10 февраля в Торжокском районе открыта вторая очередь приоритетного инвестпроекта ООО «СТОД» - завод «Талион Арбор», где установлена крупнейшая в России линия по выпуску экологически чистых ориентированно-стружечных плит (OSB).

В этот же день на совещании с участием министра промышленности и торговли РФ Дениса Мантурова и Губернатора Тверской области Игоря Рудени достигнуты договоренности о продолжении работы по созданию высокотехнологичных производств и модернизации действующих мощностей ЛПК при поддержке федерального и регионального Фондов развития промышленности.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях», – обозначил Губернатор Тверской области.

Пресс-служба Правительства Тверской области.