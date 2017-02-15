В Верхневолжье открылась XXIII Неделя тверской книги

14 февраля в областной библиотеке имени А.М. Горького состоялось торжественное открытие XXIII Недели тверской книги. Это масштабное мероприятие для писателей, издателей, читателей и специалистов библиотечного дела. На церемонии открытия гостям представили выставку «Тверская книга-2016», демонстрирующую более 500 изданий, выпущенных на территории Верхневолжья в прошлом году.

Ещё одним знаковым событием стало награждение лауреата премии им. М.Е. Салтыкова-Щедрина. В этом году она присуждена профессору Российского государственного университета им. А.Н. Косыгина, тверитянке Евгении Строгановой за популяризацию литературного наследия и увековечение памяти известного писателя, журналиста и государственного деятеля.

Неделя тверской книги - яркое, значимое событие в культурной, общественной и духовной жизни региона, считает Губернатор Игорь Руденя.

«Объединяя всех, кто любит качественную литературу, эта акция позволяет познакомить читателей с последними новинками тверского книгоиздания. Очень важно, что ежегодно в центре внимания мероприятия остаются актуальные вопросы приобщения к чтению молодёжи, сохранения исторического наследия нашего края, сбережения непреходящих духовных и нравственных ценностей», — отмечено в приветственном адресе от имени главы региона.

Программа Недели тверской книги рассчитана на несколько дней и включает более 20 мероприятий — презентаций, выставок, творческих встреч, мастер-классов и концертов.

Среди самых ожидаемых событий — презентация книги московского писателя Николая Борисова «Михаил Тверской», которая вышла в серии «Жизнь замечательных людей». Она состоится 16 февраля и ознаменует начало областного фестиваля «Тверская земля: история, события, люди».

В ходе Недели читателям также представят книги митрополита Вениамина «На рубеже двух веков», Анатолия Головкина «Помнят стены монастыря», роман «Арт-директор» Марата Карапетяна, поэтическую серию «Срез», книгу «Тверской Императорский дворец. История. Архитектура. Реставрация» и другие издания.

В субботу, 18 февраля, состоится VI научная конференция «Исаковские чтения: древнерусская литература и современность», посвященная памяти известного тверского писателя и журналиста Владимира Исакова.

20 февраля, в день закрытия Недели тверской книги, объявят результаты голосования «Лучшая книга-2016. Выбор читателя», а также подведут итоги выставки «Тверская книга-2016». По окончании книжного форума выставка продолжит работу в других библиотеках региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.