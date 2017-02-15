В Твери состоится презентация «Театральной газеты»

20 февраля в 18.00 в тверском Доме Актера состоится торжественная презентация «Театральной газеты». Издание будет освящать события театральной жизни региона и всей России.

В ближайшее время в учреждениях культуры города можно будет найти первые выпуски газеты. В будущем планируется появление интернет-версии издания. Реализация проекта стала возможной благодаря гранту Всероссийского образовательного форума «Таврида», который в 2016 году получила главный редактор газеты Ксения Дмитриева.

Поддержку молодежной инициативе оказывает Правительство Тверской области, Тверское отделение Союза театральных деятелей, Федеральное агентство по делам молодежи.

В программе презентации - спектакль «Морфий» по мотивам произведения М.А.Булгакова (постановка Вышневолоцкого драматического театра), выступление танцевального коллектива, вокалистки Татьяны Бастаевой. Также гостей ждут розыгрыши билетов на спектакли тверских театров и многое другое. Вход на мероприятие свободный.

Пресс-служба Правительства Тверской области.