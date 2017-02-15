В Тверской области действует система оздоровления для беременных женщин из групп риска
posted by Максим Малахов
on ср, 02/15/2017 - 17:20
В Тверской области действует система оздоровления для беременных женщин из групп риска
В течение года беременные жительницы Тверской области, которые находятся в группе риска, могут пройти оздоровление в одном из специализированных санаториев региона — «Карачарово» в Конаковском районе и «Кашин» в Кашинском районе.
Программа организована Правительством Тверской области в рамках решения задачи по охране материнства и детства.
Путёвки на санаторное оздоровление выдаются беременным женщинам после прохождения лечения в стационаре при наличии соответствующих показаний и рекомендаций.
За более подробной информацией можно обратиться в Министерство здравоохранения Тверской области по телефону (4822) 35-62-60.