В Тверской области действует система оздоровления для беременных женщин из групп риска

В течение года беременные жительницы Тверской области, которые находятся в группе риска, могут пройти оздоровление в одном из специализированных санаториев региона — «Карачарово» в Конаковском районе и «Кашин» в Кашинском районе.

Программа организована Правительством Тверской области в рамках решения задачи по охране материнства и детства.

Путёвки на санаторное оздоровление выдаются беременным женщинам после прохождения лечения в стационаре при наличии соответствующих показаний и рекомендаций.

За более подробной информацией можно обратиться в Министерство здравоохранения Тверской области по телефону (4822) 35-62-60.

Пресс-служба Правительства Тверской области.