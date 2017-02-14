В Тверской области аграрии стали больше использовать возможности кредитования для развития производств

Для сельхозпроизводителей Тверской области расширяются возможности кредитования. Аграриям стал доступен новый механизм льготного заимствования в АО «Россельхозбанк». Поддержкой уже воспользовался «Заволжский мясокомбинат».

В настоящее время в регионе ведется прием заявок, формирование реестров потенциальных заемщиков и согласование проектов с Минсельхозом России. По новому механизму Россельхозбанком предусмотрено финансирование порядка 3 млрд рублей.

В прошлом году в Тверской области в связи с возросшей инвестиционной активностью зафиксировано существенное увеличение объемов кредитования предприятий АПК. Заемные средства привлекаются в растениеводстве, животноводстве, перерабатывающем секторе. В прошлом году сумма кредитов, взятых производителями на переработку собственной продукции, составила 560 млн рублей, что на 534 млн рублей больше, чем в предыдущем году.

«Это вложения в реальный сектор экономики У области серьезные амбиции в отрасли. Мы готовы увеличивать субсидирование направлений агропромышленного комплекса. Это позволит стимулировать развитие территорий, активизировать хозяйственную деятельность в районах», – считает Губернатор Игорь Руденя.

В рамках сотрудничества между Правительством Тверской области и АО «Россельхозбанк» реализуются крупные проекты компаний «Коралл», «Дмитрова Гора», «Заволжский мясокомбинат». Как результат комплексной работы по развитию АПК – в Тверской области в 2016 году зафиксирован рост производства продукции растениеводства и животноводства. Почти вдвое увеличили объемы свиноводы региона – с 48 тыс. тонн до 83,5 тыс. тонн.

В 2016 году Россельхозбанком по разным направлениям кредитования предприятиям региона оказана финансовая поддержка на сумму более 9 млрд рублей. Это на 40% больше, чем в 2015-м. Кредиты выданы более чем 100 производствам, в том числе сферы АПК, на реализацию инвестиционных проектов, пополнение оборотных средств и проведение сезонных работ.

Тверская область получает поддержку федерального центра на возмещение аграриям части процентной ставки по инвестиционным кредитам и займам в агропромышленном комплексе. В январе региону из федерального бюджета на эти цели выделено более 1,1 млрд рублей.

Пресс-служба Правительства Тверской области.