Губернатор Игорь Руденя провел встречу с заместителем руководителя Роспотребнадзора России Борисом Кузькиным

Губернатор Игорь Руденя встретился с заместителем руководителя Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Борисом Кузькиным. Речь шла об эпидемиологической обстановке в Тверской области, качестве питьевой воды, других факторах, влияющих на качество жизни людей.

Губернатор Игорь Руденя отметил, что введенные в регионе в конце прошлого годаограничительные меры, направленные на предотвращение распространения ОРВИ и гриппа, позволили стабилизировать ситуацию с ростом заболеваемости. В медучреждениях был создан необходимый запас лекарств, мобилизован персонал. Сейчас на повестке дня – повышение качества и доступности медицинских услуг для жителей области, особенно в экстренных случаях.

«В регионе невысокая плотность населения, поэтому мы приняли решение развивать санавиацию, чтобы ускорить время доставки больных, нуждающихся в срочной медицинской помощи, до медучреждений. Вместе с МЧС договорились в этом году сделать несколько круглосуточных вертолетных площадок, которые будут находиться рядом с центральными районными больницами», - отметил Игорь Руденя.

Другой важный фактор благополучия жизни людей – повышение транспортной доступности удаленных территорий. Правительство намерено провести системную работу по сохранению социально значимых маршрутов.

«Чтобы защитить права потребителей, будем выравнивать транспортную доступность на территории области. Для этого необходимо проанализировать всю ситуацию с межмуниципальными маршрутами», - подчеркнул Игорь Руденя.

Борис Кузькин положительно оценил работу управления Роспотребнадзора по Тверской области и взаимодействие ведомства с Правительством региона. По его словам, сейчас основное внимание структуры сосредоточено на контроле за эпидемиологической обстановкой, профилактике заболеваемости, вакцинации животных. Для Твери актуален также вопрос качества питьевой воды, в частности, превышение содержания железа.

«Эти вопросы всегда на контроле нашей службы. С вашей поддержкой я думаю, они будут решаться», - подчеркнул Борис Кузькин.

Пресс-служба Правительства Тверской области.