На дорогах Тверской области работает около 350 единиц снегоуборочной техники

Сегодня, 14 февраля, в Тверской области продолжается расчистка дорог регионального и межмуниципального значения от снега и их обработка противогололёдными материалами. По информации территориального дорожного фонда, на магистрали вышло 349 единиц техники.

В том числе, это 152 комбинированные дорожные машины, 72 автогрейдера, 74 трактора с навесным оборудованием и другая техника. В первую очередь, обрабатываются дороги с высокой интенсивностью движения, а также участки с повышенной аварийностью.

По сообщению Тверского гидрометцентра, в течение дня на территории Верхневолжья сохранятся неблагоприятные погодные условия. Синоптики прогнозируют усиление северного, северо-западного ветра с отдельными порывами до 13-18 м/с.

Водителям рекомендуется быть предельно внимательными и аккуратными на дорогах, а также соблюдать дистанцию и скоростной режим.

Пресс-служба Правительства Тверской области.