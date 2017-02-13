Достижения пищевой индустрии Тверской области оценили эксперты зарубежных стран

Тверская область приняла участие в Международной выставке продуктов питания и сырья для их производства «ПРОДЭКСПО – 2017», которая проходила в Москве с 6 по 10 февраля.

Мероприятие ежегодно проводится Министерством сельского хозяйства России совместно с АО «Экспоцентр» под патронатом Торгово-промышленной палаты Российской Федерации.

Выставка - крупнейший в России смотр достижений в сфере пищевой индустрии. В 2017 году здесь собралось более 2000 участников из 57 стран.

Тверской регион представили производители молочной, мясной продукции и хлебобулочных изделий: АО «Агрофирма Дмитрова Гора» Конаковского района в составе Группы Компаний «Агропромкомплектация», холдинг «Афанасий» и ОАО «Волжский пекарь».

Участие в выставке позволило тверским производителям продемонстрировать свою продукцию на международном уровне, провести встречи, переговоры, заключить соглашения о намерениях и перспективные контракты.

«Продвижение аграрной продукции на рынки, в том числе за пределы региона – важный фактор для комплексного развития села. Создание эффективных коммерческих связей между производителями Тверской области и других регионов не только положительно сказывается на положении дел в отрасли, но и способствует развитию сельских территорий, повышению качества жизни людей», - считает Губернатор Игорь Руденя.

Пресс-служба Правительства Тверской области.