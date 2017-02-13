Тверская область на Российском инвестиционном форуме в Сочи представит лучшие проекты

27-28 февраля 2017 года в Сочи состоится Российский инвестиционный форум. Главной темой его дискуссионных площадок станет наращивание экономического потенциала регионов.

В работе форума традиционно принимает участие Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев. Планируется, что делегацию Тверской области возглавит Губернатор Игорь Руденя. Руководитель региона примет участие в деловых встречах и церемониях подписания соглашений о сотрудничестве с бизнес-партнерами Верхневолжья.

В рамках форума пройдет выставка проектов, находящихся в инвестиционной и эксплуатационной стадии реализации. Стенд Тверской области в этом году будет больше и заметнее, чем на предыдущих экспозициях в Сочи. Посетителям продемонстрируют проекты в сфере сельского хозяйства, промышленности, туризма и городского планирования.

Центральное место в тверской экспозиции займут макеты бизнес-кластера «Тверь Сити» и выставочного комплекса «Тверь Экспо». Эти объекты, ранее представленные Президенту РФ Владимиру Путину, станут важнейшими объектами деловой инфраструктуры Верхневолжья.

Кроме того, посетители стенда Тверской области смогут продегустировать продукцию тверских товаропроизводителей: хлебобулочные изделия, мясные деликатесы, мармелад, джемы и др.

Участие в Российском инвестиционном форуме позволит Тверской области вновь заявить о себе как о регионе, открытом для делового сотрудничества в направлениях, приоритетных для экономики страны.

«Сегодняшний пул инвесторов Тверской области формируют уважаемые российские и зарубежные бренды, – отмечает Губернатор Тверской области Игорь Руденя. – На это мы и ориентируемся в первую очередь. Качество инвестиций должно быть высоким. Должны появляться проекты, которые формируют высокую добавленную стоимость на территории региона, создают рабочие места».

Пресс-служба Правительства Тверской области.