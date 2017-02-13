Игорь Руденя и Владимир Лукин на «Лыжне России-2017» наградили спортсменов с ограниченными возможностями

11 февраля, девятый раз в истории тверской «Лыжни России» на старт вышли спортсмены с ограниченными возможностями здоровья. Участников забега поддержали Губернатор Игорь Руденя, член Совета Федерации РФ от Тверской области, президент Паралимпийского комитета России Владимир Лукин.

Дистанцию в 1 км преодолели около 70 инвалидов. Игорь Руденя и Владимир Лукин вручили каждому спортсмену дипломы и медали участников соревнований.

Владимир Лукин, подчеркнул значимость поддержки людей с ограниченными возможностями здоровья. Сенатор считает, что с подобных состязаний и вырастают паралимпийские чемпионы.

Игорь Руденя отметил, что областная власть уделяет повышенное внимание потребностям людей с ограничениями по здоровью.

«Это особый элемент нашей работы. Очень важно, чтобы общество было консолидированным вне зависимости от возможностей, которые есть у людей», – сказал Губернатор.

В Тверской области с 2011 года реализуется программа «Доступная среда», направленная на создание комфортных условий для людей с ограничениями по здоровью. На ее реализацию уже направлено более 1 млрд рублей областных и федеральных средств. Это позволило сделать доступными для инвалидов более 200 объектов, в том числе спортивные учреждения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.