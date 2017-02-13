В Тверской области на центральный старт «Лыжни России-2017» вышли семь тысяч жителей региона

11 февраля, в Твери состоялся региональный этап XXXVВсероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017». На старт вышло более семи тысяч человек из 43 муниципальных образований Тверской области. Среди гостей «Лыжни России» – Губернатор Игорь Руденя, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев, член Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин, почетный мастер спорта СССР по лыжным гонкам Николай Липашов, мастер спорта международного класса по лыжным гонкам Ольга Михайлова.

Игорь Руденя зачитал приветствие Президента Владимира Путина участникам соревнований.

«Лыжня России» давно стала значимым событием как для профессионалов, так и любителей лыжного спорта. С каждым годом расширяет географию и круг участников, привлекает под свои знамена новых приверженцев активного досуга и здорового образа жизни самых разных возрастов, профессий и увлечений. Для многих именно эти лыжные гонки служат стартом к большим победам и триумфам», – говорится в телеграмме от имени главы государства.

Губернатор Тверской области дал старт первому забегу, в котором приняли участие юноши 1999 года и младше, и вручил награды победителям. Лучшим на этой дистанции стал тверитянин Федор Клушанцев.

На «Лыжне России-2017» в Твери состоялись забеги на 1 км, 2,5 км, 4,5 км и 7 км для разных возрастных категорий, прошли семейные старты, на трассу вышли также ветераны спорта, люди с ограниченными возможностями здоровья.

В Тверской области уделяется особое внимание развитию массовых видов спорта. Губернатор Игорь Руденя поставил задачу обеспечить возможности заниматься физкультурой в каждом районе, в сельских школах.

«Лыжи – один из самых любимых и массовых видов спорта. Планируем организовать лыжные и лыжероллерную трассы в Твери, а также в одном из районов. В ближайшие два года отремонтируем гребные базы. Будем развивать массовый спорт на уровне сельских школ, делать площадки для занятий легкой атлетикой, футболом, в том числе совместно с Газпромом», – обозначил Игорь Руденя.

Николай Липашов и Ольга Михайлова – прославленные лыжники тверского края – поддерживают стремление областной власти сделать занятия спортом престижными и популярными среди широкого круга населения.

«В Тверской области активно развивается лыжный спорт. Сегодня на «Лыжне России» много молодежи. Кроме того, наши спортсмены представлены в российской сборной», – отметил Николай Липашов.

Помимо состязательной части, на зимнем празднике спорта была организована культурно-развлекательная программа: концерт с участием тверских коллективов, анимация и конкурсы, обустроены горки для катания, полевая кухня.

«Лыжня России» проводится в Тверской области с 2005 года. За это время значительно вырос масштаб массовых состязаний. Если на первый старт вышли 7900 жителей Верхневолжья, то в нынешнем году в забегах в целом по области примут участие более 15 тысяч человек. Помимо Тверской области соревнования организованы в 74 субъектах Российской Федерации, охват участников в целом по стране – более 600 тысяч человек.

Пресс-служба Правительства Тверской области.