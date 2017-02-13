Тверская область рассчитывает на поддержку Минпромторга в строительстве объезда Торжка

В создании южного объезда Торжка, который в том числе ведет к крупному деревообрабатывающему предприятию «СТОД», Правительство Тверской области рассчитывает на поддержку Министерства промышленности и торговли РФ. Об этом 10 февраля, сообщил Губернатор Игорь Руденя, комментируя двустороннюю встречу с главой Минпромторга Денисом Мантуровым.

«Обсуждаем этот вопрос. Со своей стороны Тверская область готова выделить земельные участки для строительства, обеспечить содержание дороги, сделать освещение», – сказал Игорь Руденя.

Вопрос актуален не только для развития предприятия, но и Торжка. Из-за отсутствия южной объездной дороги транзитный транспорт с магистрали М-10 следует через исторический центр города, жилую застройку. Улицы Торжка не рассчитаны на такую нагрузку: ежедневно здесь проходят до 200 большегрузных автомобилей.

Компания «СТОД» разработала проект объездной дороги. Получено положительное заключение госэкспертизы, внесены необходимые изменения в схемы территориального планирования. Общая протяженность планируемой дороги – 7,5 км, расчетная стоимость объекта более 984 млн рублей.

Финансирование строительства дороги возможно за счет средств регионального дорожного фонда, а также с привлечением инвесторов на основе государственно-частного партнерства.

Пресс-служба Правительства Тверской области.