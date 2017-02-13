Минпромторг рассмотрит предложение Игоря Рудени о продлении запрета на вывоз макулатуры из страны

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации рассмотрит предложение о продлении временного запрета на вывоз макулатуры из страны на 2017 год. С такой инициативой к главе Минпромторга Денису Мантурову обратился Губернатор Тверской области Игорь Руденя 10 февраля на открытии второй очереди деревообрабатывающего предприятия «СТОД».

«Мы инициируем продление запрета на вывоз макулатуры из Российской Федерации в другие страны, потому что она используется как сырьё на Каменской бумажно-картонной фабрике в Кувшиново. Это крупное предприятие, прошедшее техническое перевооружение, — отметил Игорь Руденя. — Cырьё необходимо нам для роста производства и качественного экономического развития региона».

Губернатор подчеркнул, что эта мера призвана также повысить конкурентоспособность готовой продукции Каменской БКФ.

Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров пообещал рассмотреть возможность продления запрета на экспорт макулатуры.

«Могу сказать, что 2016 год мы прожили в режиме запрета на вывоз, и это дало определённый эффект. На этот год пока решение не принято. Мы с коллегами из экономического блока будем проводить анализ потребностей отрасли в целом и, в том числе, картонажного производства Тверской области, чтобы прийти к общему решению», — сообщил Денис Мантуров.

Пресс-служба Правительства Тверской области.