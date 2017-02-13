Игорь Руденя и Денис Мантуров провели встречу с руководителями лесопромышленных предприятий России

10 февраля, в Торжокском районе Тверской области состоялось совещание, посвященное развитию лесопромышленного комплекса России. В обсуждении перспектив отрасли приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, статс-секретарь – заместитель Министра Виктор Евтухов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководители лесопромышленных предприятий РФ.

Денис Мантуров подчеркнул, что в настоящее время акценты Министерства смещены в сторону проектов, предусматривающих комплексное использование, глубокую переработку сырья.

«Число таких производств, как в Торжке, должно множиться. В связи с этим деревообработчикам нужно активнее использовать возможности региональных Фондов развития промышленности. А федеральный Фонд будет софинансировать такие проекты», – отметил Денис Мантуров.

По словам Министра, формирование портфеля отраслевых инвестпроектов началось в России 10 лет назад. В настоящее время 29 проектов завершены, 94 находятся в процессе реализации. За прошлый год Минпромторг оказал поддержку 77 предприятиям леспрома на сумму более чем 3,5 млрд рублей. В целом на развитие углубленной переработки сырья из бюджетов всех уровней направлено свыше 300 млрд рублей.

В Тверской области при участии федерации за 10 лет реализовано три отраслевых инвестиционных проекта с объемом инвестиций около 25 млрд рублей. Это ООО СТОД, ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», ЛПХ «Сияние» Западнодвинского района.

«Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов – создание высокотехнологичных производств, модернизация имеющихся мощностей при участии Фонда развития промышленности, который создан в регионе», – сообщил Игорь Руденя.

Губернатор обозначил, что область готова решать также вопрос дефицита кадров в отрасли. На базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии есть возможность открыть специализацию «Лесное дело», планируется использовать практический потенциал отрасли.

«В перспективе Тверская область может стать базовым субъектом для подготовки кадров лесной и лесоперерабатывающей отраслей в ЦФО», – сказал Губернатор.

На встрече шла речь о Стратегии развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Сейчас разработка документа находится в завершающей стадии. Ключевые направления стратегии – это создание новых целлюлозно-бумажных мощностей, развитие деревянного домостроения.

Пресс-служба Правительства Тверской области.