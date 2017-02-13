Игорь Руденя и Денис Мантуров провели встречу с руководителями лесопромышленных предприятий России

posted by Максим Малахов on пн, 02/13/2017 - 13:17
 
Игорь Руденя и Денис Мантуров провели встречу с руководителями лесопромышленных предприятий России
 
10 февраля, в Торжокском районе Тверской области состоялось совещание, посвященное развитию лесопромышленного комплекса России.  В обсуждении перспектив отрасли приняли участие Губернатор Тверской области Игорь Руденя, Министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, статс-секретарь – заместитель Министра Виктор Евтухов, председатель Внешэкономбанка Сергей Горьков, руководители  лесопромышленных предприятий РФ.
         Денис Мантуров подчеркнул, что в настоящее время акценты Министерства смещены в сторону проектов, предусматривающих комплексное использование, глубокую переработку сырья.
         «Число таких производств, как в Торжке, должно множиться. В связи с этим деревообработчикам нужно активнее использовать возможности региональных Фондов развития промышленности. А федеральный Фонд будет софинансировать такие проекты», – отметил Денис Мантуров.
         По словам Министра, формирование портфеля отраслевых инвестпроектов началось в России 10 лет назад. В настоящее время 29 проектов завершены, 94 находятся в процессе реализации. За прошлый год Минпромторг оказал  поддержку 77 предприятиям леспрома на сумму более чем 3,5 млрд рублей. В целом на развитие углубленной переработки сырья из бюджетов всех уровней направлено свыше 300 млрд рублей.
         В Тверской области при участии федерации за 10 лет реализовано три отраслевых инвестиционных проекта с объемом инвестиций около 25 млрд рублей. Это ООО СТОД, ЗАО «Вышневолоцкий леспромхоз», ЛПХ «Сияние» Западнодвинского района.
         «Правительством области поставлена задача перерабатывать максимальное количество древесины, заготавливаемой в регионе, на наших же предприятиях. В числе приоритетов – создание высокотехнологичных производств, модернизация имеющихся мощностей при участии Фонда развития промышленности, который создан в регионе», – сообщил Игорь Руденя.
         Губернатор обозначил, что область готова решать также вопрос дефицита кадров в отрасли.  На базе Тверской государственной сельскохозяйственной академии есть возможность открыть специализацию «Лесное дело»,  планируется использовать практический потенциал отрасли.
         «В перспективе Тверская область может стать базовым субъектом для подготовки кадров лесной и лесоперерабатывающей отраслей в ЦФО», – сказал Губернатор.
         На встрече шла речь о Стратегии  развития лесного комплекса РФ до 2030 года. Сейчас разработка документа находится в завершающей стадии. Ключевые направления  стратегии – это  создание новых целлюлозно-бумажных мощностей, развитие деревянного домостроения.  
        
          
Пресс-служба Правительства Тверской области.
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