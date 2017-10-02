Туристы признали Тверь одним из самых популярных городов воинской славы России

Тверь вошла в ТОП-15 городов воинской славы России, популярных у туристов. Рейтинг составлен электронным сервисом поиска отелей RoomGuru.ru.

В День защитника Отечества 23 февраля в 45 городах воинской славы России пройдут праздничные мероприятия и салюты. В Твери их планируют посетить не только местные жители, но и иногородние гости.

В этом году столица Верхневолжьяуже не раз оказывается в туристических рейтингах. Так, Тверь была признана одним из самых популярных направлений для отдыха в новогодние праздники. Также город попал в число лидеров по числу броней отелей на весенний и летний сезоны 2017 года.

Развитие сферы гостеприимства Тверской области — одна из задач, поставленных Губернатором Игорем Руденей перед региональным Министерством туризма.

«Это очень серьезный инструмент экономического роста, который может дать занятость, развитие малого и среднего бизнеса», — считает Игорь Руденя.

В числе приоритетных направлений отрасли главой региона определены водный, автомобильный, гастрономический, событийный и паломнический туризм.

Пресс-служба Правительства Тверской области.