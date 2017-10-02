Игорь Руденя обсудил развитие льноводства в Тверской области с представителями научного сообщества региона

Развитие льняного кластера Верхневолжья обсудили на встрече Губернатора Игоря Рудени с руководителями научных организаций и ректорами вузов Тверской области. Эксперты высказали ряд предложений по совершенствованию отрасли.

Всероссийский научно-исследовательский институт механизации льноводства (ВНИИМЛ), расположенный в Твери, готов улучшать машинно-технологическое обеспечение по этому направлению сельского хозяйства. На базе НИИ действует собственная площадка, где конструируют образцы техники для возделывания и глубокой переработки льна. Опытные модели сейчас проходят процедуру сертификации.

По мнению директора ВНИИМЛ Романа Ростовцева, внедрение новых комплексов технологического оборудования позволит расширить посевные площади льна и существенно повысить качество переработки полученного сырья.

«Наш регион лидирует в России по площади посевов льна-долгунца — более 7 тыс. га. Необходимо удерживать это первенство», — отметил Игорь Руденя.

В настоящее время институту механизации льноводства не хватает производственных площадок для массового выпуска опытных образцов. Требуется также обновление оборудования для сборки сельскохозяйственной техники и линий обработки льна. Игорь Руденя поручил рассмотреть возможность поддержки проектов ВНИИМЛ через Министерство сельского хозяйства Тверской области.

На встрече присутствовала руководитель Всероссийского научно-исследовательского института льна Татьяна Рожмина. НИИ базируется в Торжке и занимается селекцией и разработкой технологий возделывания льна. Организация обладает своим опытно-производственным хозяйством и сотрудничает с сетью базовых предприятий. В числе достижений института — выведение улучшенных сортов льна, например, с повышенным содержанием целлюлозы или масла.

Чтобы широко внедрять новые сорта в льноводческий сектор Тверской области, НИИ необходим селекционно-семеноводческий центр. Губернатор предложил организовать его на площадке одного из хозяйств – партнеров института. Вопрос также будет рассмотрен в региональном Минсельхозе.

Пресс-служба Правительства Тверской области.