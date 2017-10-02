ЗАВТРА - "ЛЫЖНЯ РОССИИ" В ТВЕРИ!

В субботу, 11 февраля, в Твери пройдёт региональный этап Всероссийской массовой гонки «Лыжня России-2017». Место проведения соревнований — Октябрьский проспект, 109.

Ожидается, что на старт выйдут около семи тысяч человек: лыжники-любители и профессионалы, ветераны спорта, спортсмены с инвалидностью. Дистанции — от 1 до 7 километров. Гонка будет разделена на несколько этапов, по окончании каждого из них будут награждать победителей. Пройдёт также старт спортивных семей с детьми от 9 лет и младше.

Свои этапы соревнований проведут и муниципалитеты. Всего в гонке, по планам организаторов, примут участие порядка 15 тысяч жителей Верхневолжья.

В числе почётных гостей «Лыжни России» в Твери будут Губернатор Тверской области Игорь Руденя, заместитель председателя Государственной Думы, руководитель фракции «Единая Россия»Владимир Васильев, председатель Законодательного Собрания региона Сергей Голубев,члены Совета Федерации РФ от Тверской области Владимир Лукин и Андрей Епишин, заместители Председателя Правительства, главы Твери и администрации города, руководители министерств и ведомств региона.

С 11:00 до окончания мероприятия на месте проведения гонки будет идти концерт с участием вокальных и танцевальных коллективов областной столицы, а также работа анимационных площадок с батутами, лабиринтами, горками и другими зимними развлечениями.

Торжественная церемония открытия «Лыжни России-2017» начнётся в 11:45, а первые спортсмены выйдут на старт в 12:15. Закрытие соревнований намечено на 15:15.

Всероссийская гонка «Лыжня России» проводится с 1982 года, Верхневолжье принимает в ней участие с 2005-го. Областной центр принимает региональный этап состязаний в третий раз.

Пресс-служба Правительства Тверской области.