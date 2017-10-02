Около 8 тысяч жителей Тверской области стали донорами в 2016 году

В течение прошлого года службы крови Тверской области заготовили 8 тысяч литров цельной донорской крови. По информации регионального Министерства здравоохранения, этого объёма достаточно для нужд медицинских организаций Верхневолжья.

В 2016-м при поддержке Правительства региона для областной станции переливания крови закупили и ввели в эксплуатацию низкотемпературную камеру, которая позволяет безопасно хранить донорскую кровь и её компоненты.

Результатом укрепления материально-технической базы службы крови стало увеличение количества доноров: в 2016-м году сдать кровь пришли около восьми тысяч человек (на 600 больше, чем в 2015-м).

Звание «Почётный донор России» получили 174 донора Тверской области.

Сдать кровь можно в Твери на станции переливания крови по адресу: ул. Тамары Ильиной, д.20 или в отделении переливания крови областной клинической больницы по адресу: Петербургское шоссе, д.105. Предварительно необходимо позвонить по телефонам (4822)58-74-32 или (4822)77-53-17.

В районных центрах действуют территориальные отделения службы. Адрес в Вышнем Волочке — ул.Садовая, д.8, в Ржеве — ул. Ленина, д.6.

Также работают с донорами два отделения переливания крови центральных районных больниц —в Конаково по адресу ул. Энергетиков, д.32 и Кашине по адресу ул. Вонжинская, д. 2.

Пресс-служба Правительства Тверской области.