В Тверской области планируется расширять направления высокотехнологичной медицинской помощи

В Тверской области планируется ежегодно увеличивать финансирование высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС. Вопрос обсуждался сегодня, 9 февраля, на заседании Бюджетной комиссии Тверской области под руководством Губернатора Игоря Рудени.

Высокотехнологичная медицинская помощь направлена на лечение сложных заболеваний вонкологии, гематологии, неврологии, акушерстве и гинекологии, гастроэнтерологии и других областях медицины с применением новейших технологий.

В прошлом году Детская областнаябольница, Областной перинатальный центр, Областная клиническая больница и другие учреждения получили федеральные лицензии на оказание некоторых видов высокотехнологичной медицинской помощи. Развитие этого направления позволяет повысить доступность качественной современной медицины в регионе.

В январе текущего года Распоряжением Правительства РФ Тверской области распределена субсидия в размере 13,8 млн рублей на софинансирование расходов, возникающих при оказании гражданам высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

Задача, которая стоит перед Минздравом региона – ежегодно вводить новые видывысокотехнологичной медпомощи, увеличивать федеральное финансирование по этому направлению.

Игорь Руденя подчеркнул: Министерству также необходимо привлекать дополнительные финансы на улучшение материально-техническойбазы учреждений, ремонт больниц, в частности, Детской областной клинической больницы.

«Внешний вид больницы должен соответствовать статусу учреждения. Необходимо внедрять новое оборудование, делать качественный ремонт, привести в порядок подъезды и прилегающую территорию», – обозначил Губернатор.

Также на заседании Бюджетной комиссии Тверской области заявлено об увеличении федерального финансирования на лекарственное обеспечение льготных категорий граждан. На 2017 год региону на эти цели выделяется 233,9 млн рублей, что на 7 млн рублей больше предусмотренной ранее суммы.

Пресс-служба Правительства Тверской области.