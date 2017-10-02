В Тверской области усилят подготовку специалистов для лесной промышленности

Правительство Тверской области готово участвовать в создании условий для обучения квалифицированных специалистов в сфере лесопромышленного комплекса. Об этом сообщил Губернатор Игорь Руденя 8 февраля, на встрече с представителями лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий, руководителями лесничеств.

В ходе общения представители отрасли подняли вопрос нехватки специалистов в лесопромышленном секторе. В частности, на предприятиях нужныквалифицированные технологи, энергетики.

«Готовы обеспечить обучение или переквалификацию сотрудников, рассмотреть возможность финансирования по подготовке или переподготовке специалистов для лесной промышленности. К примеру, может быть открыт филиал учебного заведения в районе, где это востребовано», – обозначил Игорь Руденя.

Как подчеркнул Губернатор, региональная система образования должна учитывать потребности лесопромышленного комплекса Тверской области в кадрах. Так, нужно продумать организацию специализированной кафедры на базе одного из вузов региона. Кроме того, в отраслевом министерстве должна быть собрана актуальная информация о том, какие именно работники требуются на местах.

Вопрос подготовки и обучения кадров нужно решать совместно с участниками отраслевого Союза, предприятиями ЛПК, убежден Игорь Руденя.

«Если мы сами кадры не вырастим и не сохраним в районах, то молодежь уедет в крупные города. Нужно дать людям работу. Область готова найти помещения для организации учебы, от вас требуется обеспечить софинансирование учебного процесса и рабочие места», – отметил Губернатор.

Пресс-служба Правительства Тверской области.