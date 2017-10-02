Лесопромышленные предприятия Тверской области готовы участвовать в развитии малой энергетики

posted by Максим Малахов on пт, 02/10/2017 - 21:27

Лесопромышленные предприятия Тверской области готовы участвовать в развитии малой энергетики

 

         В Тверской области более 150 котельных работают на местных видах топлива. В развитии малой энергетики готовы участвовать лесопромышленные предприятия Тверской области. Вопрос обсуждался сегодня, 8 февраля, на встрече Губернатора Игоря Рудени с представителями  лесозаготовительных и деревообрабатывающих предприятий.

         Использование альтернативных видов топлива актуально для населенных пунктов с небольшой протяженностью тепловых сетей, которые обслуживают котельные малых мощностей. Уход от угля и мазута позволит сэкономить потребителям значительные средства, повысить энергоэффективность, экологичность.

         «Нужно по максимуму использовать местные ресурсы в жилищно-коммунальном хозяйстве», – считает Игорь Руденя.

         Подобные проекты хорошо зарекомендовали себя в ряде муниципальных образований – в Оленинском, Вышневолоцком и других районах.

         Многие лесопромышленные предприятия, занимающиеся глубокой переработкой леса, производят из низкотоварной древесины пеллеты и щепу, которые используются в качестве альтернативного топлива.

         Такая практика должна активно развиваться, убеждены участники встречи. Лесопромышленники отметили, что нужно разработать модель развития предприятий, перерабатывающих отходы производств в материалы для отопления.

         Губернатор поручил Министерству строительства и ЖКХ Тверской области проработать вопрос,определить потребности в переводе на древесные вида топливав муниципальных образованиях, сделать необходимые финансовые расчеты.

 

            Пресс-служба Правительства Тверской области.

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