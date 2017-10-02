В Тверской области разработают программу научно-технологического развития

8 февраля, в День российской науки, Губернатор Игорь Руденя провёл встречу с руководителяминаучных организаций и высших учебных заведений Тверской области. Глава региона поздравил участников с профессиональным праздником и обсудил с ними направления сотрудничества.

По словам Игоря Рудени, в Тверской области сосредоточен значительный научный потенциал. Он должен быть задействован в решении приоритетных задач: улучшении здравоохранения, развитии инфраструктуры, модернизации системы ЖКХ, поддержке малого и среднего бизнеса, доступностидля населения образования, культуры и спорта.

Руководители научных организаций представили главе региона свои предложения по развитию отраслей. Игорь Руденя поддержал идею о необходимости создания программы научно-технологического развития Тверской области, в которой будут отражены, в том числе, практические задачи, которые стоят перед регионом. При формировании документа задействуют потенциал тверского научного сообщества.

Также на встрече обсудили возможность расширениясофинансированияиз регионального бюджета грантовой поддержки Российского фонда фундаментальных исследований. Это позволить увеличить число качественных научных разработок в области фундаментальной науки.

«На ближайшем заседании Бюджетной комиссии рассмотрим возможность увеличения софинансирования до 5-6 млн рублей в год. Важно, чтобы результаты исследований, которые мы поддержим, можно было перевести из фундаментальной плоскости вприкладную, направить на решение актуальных вопросов развития Тверской области», — подчеркнул Игорь Руденя.

Кроме того, будет рассмотрена возможность финансовой поддержки Центра молодёжного инновационного творчества «Технополис», который действует на базе ТвГТУ.

В числе других тем, которые обсудили на встрече — внедрение инновационных проектов в сфере медицины, информатизация, создание инжиниринговых центров, использование достижений учёных Тверской области в сельском хозяйстве и промышленности региона.

Пресс-служба Правительства Тверской области.